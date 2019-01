Andrea Dal Corso/ Video Uomini e donne, Teresa Langella dice no al bacio e lo elimina! (Trono Classico)

Il momento topico è arrivato. A distanza di quasi un mese dalla fatidica registrazione nella puntata di oggi del trono classico di Uomini e donne scopriremo come e perché Teresa Langella ha deciso di eliminare Andrea Dal Corso. Il bel tentatore di Temptation Island, colui che ha fatto capitolare Martina Sebastiani per poi passare con lei qualche settimana e arrivare alla corte di Mara Fasone a Uomini e donne, sembra davvero preso dalla bella tronista napoletana è la prova sta nel video che poco fa la stessa redazione del programma ha postato sul web per mostrare l’anteprima della puntata di oggi. A quanto pare il trono classico riparte dopo la lunga pausa natalizia proprio dai troni di Teresa Langela e Lorenzo Riccardi ed è proprio la prima a districarsi tra Kevin e Andrea Dal Corso annunciando il colpo di scena.

L’ANNUNCIO DI MARIA DE FILIPPI

Nel video che potete vedere cliccando qui, vediamo Teresa Langella in esterna con Andrea Dal Corso. I due sono molto vicini e complici tanto che lui si avvicina per baciarla sulle labbra. I due si sfiorano ma lei poi si tira indietro e al ritorno in studio è Maria De Filippi ad annunciare che in realtà Teresa ha deciso di eliminarlo dal programma. Cosa è successo tra loro e perché la tronista ha deciso di optare per l’allontanamento di Andrea? Secondo le prime anticipazioni della registrazione che si è tenuta proprio a metà dicembre scorso, sembra che la napoletana non voglia continuare a conoscere Andrea perché è sicura che fuori non potrebbe funzionare perché le loro vite sono troppo diverse. E’ inutile dire che tutti diranno la loro su questa decisione e che lo stesso Andrea non si dirà d’accordo sulle parole della tronista ma è vero anche che l’ultima parola spetta proprio a lei. Lo rivedremo nelle prossime puntate? Al momento sembra di no e anche i messaggi che il corteggiatore sembra aver mandato sul web sono caduti nel vuoto, ci saranno novità nella prossima registrazione o, magari oggi, dopo la puntata lui dirà la sua sui social?

© RIPRODUZIONE RISERVATA