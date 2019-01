Belen Rodriguez / Massimo Boldi commenta la foto hot della showgirl: “Sei come il vino…”

Il silenzio di Belen Rodriguez delle ultime ore ha stupito molte persone. È ormai molto tempo che la showgirl argentina non condivide con i suoi 8 milioni di follower momenti della sua giornata o scatti che la mostrano in tutta la sua bellezza. L’ultima foto risale a 3 giorni fa e vede la Rodriguez in costume, al mare. Uno scatto che ha fatto impazzire il pubblico maschile e anche qualche volto noto, come Massimo Boldi che ha commentato la Rodriguez in costume con queste parole: “Devo dire che sei come il vino”. Gli apprezzamenti per Belen, d’altronde, non mancano mai così come non mancano i gossip che la vedono protagonista. L’argentina ha deciso di non commentare la notizia di un suo presunto flirt con Ezequiel Lavezzi, gesto che potrebbe essere interpretato come la volontà di non alimentare un gossip non veritiero.

BELEN RODRIGUEZ SEMPRE PIU’ VICINA ALLA RAI

E tra un gossip e l’altro, si continua a parlare anche del futuro televisivo di Belen Rodriguez. Le voci di un possibile addio a Mediaset si fanno sempre più insistenti. Stando a quanto trapela, in casa Mediaset c’è una rottura che potrebbe portare la Rodriguez in Rai. Dopo anni sotto il marchio Fininvest, la showgirl, che non ha ricevuto nuovi incarichi da protagonista, potrebbe sbarcare a viale Mazzini. La Rai “rivoluzionata” da Carlo Freccero sarebbe quindi caratterizzata da alcuni nomi essenziali: Mara Venier (Domenica In), Massimo Giletti (L’Arena) e Belen Rodriguez. Ma anche la Vita in diretta spare ubirà un cambio in quanto a conduzione. Staremo a vedere se le indiscrezioni diventeranno presto realtà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Gen 7, 2019 at 12:52 PST





