CHE DIO CI AIUTI 5/ Anticipazioni prima puntata: nuovi guai per Suor Angela, Valentina in coma

Che Dio ci aiuti 5, una delle fiction più amate dal pubblico italiano, torna giovedì 10 gennaio, in prima serata su Raiuno. Ancora una volta, Elena Sofia Ricci torna ad indossare i panni della suora più famosa e svitata d’Italia. Accanto a lei ritroveremo Francesca Chillemi nei panni di Azzurra, Valeria Fabrizi che interpreta Suor Costanza, Gianmarco Saurino che presta il volto a Nico e Arianna Montefiori che torna ad interpretare Valentina. La regia è di Francesco Vicario. La quinta stagione di Che Dio ci aiuti è composta da dieci puntata. In ogni appuntamento ci saranno due episodi. Come sempre, Suor Angela, oltre a dover gestire il convento, sarà alle prese con i problemi personali delle sue ragazze e si occuperà anche di omicidi e reati da risolvere.

CHE DIO CI AIUTI 5, I NUOVI PERSONAGGI

In Che Dio ci aiuti 5, accanto agli storici protagonisti, ci saranno anche tanti personaggi nuovi che animeranno la trama delle nuove puntate. Ginevra, interpretata da Simonetta Colombu, è una ragazza di 22 anni, cresciuta con le suore. Laureata in teologia, ha sempre visto la propria vita in convento. Una ragazza seria e rispettosa delle regole che, però, dietro la sua immagine inflessibile, nasconde un segreto. Maria, interpreta da Laura Adriani, è la nipote di Suor Costanza. Laureata in astrofisica, ha 24 anni ed è una ragazza forte e sicura di sé. Dietro questa sicurezza, però, nasconde la paura di non saper amare. Raniero Monaco di Lapio è Athos, è un ragazzo bello ed educato che vuole comprare il convento, ma quando incontra Azzurra, il suo primo amore che non ha mai dimenticato, le sue priorità cambiano. Matilde e Margherita Manfredi sono le gemelle Silvia e Daniela. Sono totalmente diverse: una è il tipico maschiaccio mentre l’altra è una principessina. Arrivano al convento perché la madre Teodora, interpretata da Ilaria Spada, desiderosa di sfondare a Hollywood, le abbandona. Sergio Romano è Pietro Santoro, oncologo pediatra, medico di Eugenia, una bambina malata di cancro, interpretata da Ilaria Bernabei. Simone Riccioni è Alessio Belli un giovane dottore, fisioterapista di Valentina di cui si innamora.

LA TRAMA DELA QUINTA STAGIONE

Suor Angela e Suor Costanza, presso il convento degli Angeli Custodi, aspettano l’arrivo della nuova novizia, Ginevra, che appena arrivata in paese, bacia uno sconosciuto che si ritroverà proprio in convento dando inizio ad uno speciale rapporto di amicizia. Al convento torna, da proprietaria, anche Azzurra che ha ereditato lo stabile dal padre. La giovane si porta dietro un dolore che cerca di colmare con l’alcol e lo shopping. Nico, invece, ha detto addio all’amore e ha solo voglia di divertirsi, ma Suor Angela è pronta a fargli cambiare idea. Valentina, invece, dopo essere scappate torna, ma è in grave pericolo. La giovane arriva così in ospedale da Gabriele che non sa se riuscirà a salvarla. Proprio in ospedale, incontrerà Eugenia, una bambina malata di cancro, che le trasmetterà a voglia di vivere e combattere.

ANTICI PAZIONI PRIMA PUNTATA

Nel primo episodio della serata, dal titolo Omina in Bonum, Suor Angela e Suor Costanza aspettano la nuova novizia. Nico bacia una sconosciuta in strada prima di vedere Asia che gli dà una notizia sconvolgente. Azzurra, nuova proprietaria del convento, annuncia di volerlo trasformare in un albergo. Dietro questa sua follia c’è la voglia di dimenticare un grande dolore. In ospedale, nel frattempo, arriva una giovane che ha tentato il suicidio. Nel secondo episodio dal titolo Come nelle favole, Valentina è in coma. Azzurra, non credendo al fatto che abbia tentato il suicidio, comincia ad indagare sulla sua vita. Nico, nel frattempo, cerca di convincere Ginevra a fare nuove esperienze mentre Valentina si sveglia.



