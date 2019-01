Checco Zalone al Festival di Sanremo 2019?/ “Sono balle. Non ho il coraggio di andare all’Ariston”

Una conferenza stampa in pompa magna quella di ieri del Festival di Sanremo 2019 ma nessun indizio particolare su nomi di ospiti o quello che vedremo e tutti si sono chiesti se Checco Zalone ci sarebbe stato oppure no. Nei giorni scorsi si è parlato del comico pugliese proprio come super ospite (sarebbe stato bello rivederlo sul palco con Claudio Bisio come spalla come ai tempi d’oro di Zelig!) ma così non sarà. A smentire la sua presenza non è Claudio Baglioni ma è lo stesso attore che si è detto in partenza per il Kenya, dove girerà il suo nuovo, impegnativo, film, e quindi lontano da Sanremo durante il periodo della kermesse canora. Al grido di: “potrei mai tornare per il Festival?” l’attore ha detto no alla sua partecipazione spazzando via i rumors di una sua partecipazione proprio ospite a I Lunatici, la trasmissione notturna di Radio 2.

LE PAROLE DI CHECCO ZALONE

Dopo il divertente siparietto che lo ha visto protagonista al fianco del sindaco di Roccaraso, Checco Zalone ha rivelato: “Sto per partire per il Kenya, girerò lì il mio prossimo film. Se non mi rapiscono. Il film sarà molto impegnativo. Anche per questo motivo nelle ultime notti fatico a dormire. Non sarò al Festival di Sanremo. Io superospite? Sono balle. Non ho il coraggio di andare all’Ariston, è un palco difficilissimo“. Dovremo davvero credere alle parole del comico? Il Festival è tra poco meno di un mese e sicuramente Checco Zalone potrebbe trovare il modo e il tempo di tornare in tempo per prendere parte ad una delle cinque serate della kermesse, alla fine ci sarà? Ancora adesso c’è chi lo crede ancora possibile visto che la sua ironia è nota a tutti ma lo scopriremo solo nel momento in cui Claudio Baglioni dirà la sua su ospiti e interventi nel suo Festival bis.

