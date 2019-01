Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano/ La coppia di Uomini e Donne annuncia data e location!

Sono trascorsi due anni da quanto Clarissa Marchese, tronista di Uomini e Donne, scelse Federico Gregucci come suo fidanzato. Oggi i due non solo sono ancora insieme ma sono felicissimi di annunciare che a breve diventeranno marito e moglie. Una notizia che era stata data già qualche tempo fa ma che oggi ha finalmente una data: Clarissa e Federico si sposeranno il 30 maggio 2019. La coppia ha deciso di annunciarlo proprio in occasione del suo secondo anniversario con romantiche dediche social. “Questa foto rappresenta l’attimo in cui è iniziata la nostra vita insieme – scrive Clarissa, accanto alla foto della loro scelta a Uomini e Donne – ed è per questo che abbiamo scelto proprio quest’immagine per condividere con tutti voi la data del nostro matrimonio. @fede_greg ed io ci sposeremo il 30 Maggio 2019 a Caserta”, svela l’ex tronista.

LA ROMANTICA DEDICA DI FEDERICO PER CLARISSA

Altrettanto romantico è il messaggio, accompagnato dalla stessa foto postata da Clarissa Marchese, di Federico Gregucci. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne scrive: “Che dire amore mio, sono passati poco più di due anni dal giorno in cui le nostre vite si sono incrociate per la prima volta – e continua – inutile dire che ancora oggi mi emoziono a rivedere quelle immagini ma con questa foto, la più rappresentativa di quel percorso bellissimo fatto insieme, vogliamo condividere con voi la data del nostro matrimonio. Io e @clarissamarchese ci sposeremo il 30 maggio 2019 a Caserta”. Federico e Clarissa, tra soli pochi mesi, coroneranno finalmente il loro bellissimo sogno d’amore, per la gioia dei loro tantissimi fan.





