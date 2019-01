Claudia Dionigi/ Lorenzo Riccardi la porta a conoscere la nonna, poi il caos in studio (Uomini e Donne)

È giunto il tempo anche per il trono classico di Uomini e Donne di tornare sul piccolo schermo. Le avventure amorose dei tronisti in cerca dell’anima gemella continuano e tra le tante corteggiatrici c’è sicuramente Claudia Dionigi ad attirare l’attenzione di Lorenzo Riccardi. Durante l’ultima puntata del 2018 i due giovani avevano mostrato molto feeling, era stato il tronista ad organizzare l’esterna e a decidere di voler addobbare, insieme a Claudia, l’albero di Natale. Tanta attrazione che però non aveva portato a nessun bacio, o almeno, a nessun bacio registrato dalle telecamere. Infatti, Lorenzo, dopo il rifiuto di Claudia aveva chiesto alla redazione di non essere registrato e tornato in studio ha lanciato una triste battuta: “La situazione si era fatta dura. La redazione mi ha tolto anche la coperta”.

LA SCELTA

Con Giulia Cavaglià le cose non sembrano così serene e pacate quanto lo sono con Claudia Dionigi. Ma Lorenzo Riccardi ha voluto mettere alla prova le due ragazze organizzando una finta scelta. Il tronista voleva capire quanto, veramente, Giulia e Claudia, fossero interessate a lui ed entrambe hanno sciolto ogni dubbio al ragazzo regalandogli due sì. Lorenzo, infatti, ha finto di scegliere entrambe per capire se una delle due poteva essere in dubbio sulla risposta da dare. Lo scherzo non è stato molto apprezzato dalle due ragazze. Claudia Dionigi si è arrabbiata con Lorenzo, sentendosi presa in giro, dall’altra parte, Giulia, ha gestito la situazione in modo differente, mostrando freddezza e dichiarando di volersi auto eliminare.

L’INCONTRO CON LA NONNA

La scelta di Lorenzo Riccardi è sempre più vicina e la puntata di oggi si aprirà proprio con il tronista che ha deciso di incontrare entrambe le ragazze, Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. Lorenzo ha portato Claudia a conoscere la nonna, un gesto importante e molto significativo che si concluderà con un bacio tra i due ragazzi. Anche l’esterna di Giulia andrà molto bene, Lorenzo bacia anche la Cavaglià ed entrambe le ragazze si infuriano: “Ma tu, quando ti guardi la mattina allo specchio, non ti fai un po’ schifo?”. Lorenzo è ancora indeciso sulla sua scelta: fino a poco tempo fa, la sua scelta, sembrava Giulia; ad oggi, però, le cose sembrano essere molto cambiate… Per quest’anno la produzione ha deciso di realizzare un format parallelo per la scelta che verrà trasmessa in prima serata con Il Serale di Uomini e Donne.



