Emanuela Tittocchia e Biagio D’Anelli a Pomeriggio 5/ Video, nuova lite: “A Capodanno ci siamo visti e…”

A Pomeriggio 5, nella puntata in onda oggi 10 gennaio 2019, torna in scena la storia infinita tra Biagio d’Anelli ed Emanuela Tittocchia. Li avevamo lasciati, prima delle feste natalizie, ancora a litigare nello studio di Canale 5. Durante la pausa, però, le cose sono poi cambiate: la foto di un bacio tra i due ha confermato il ritorno di fiamma. Poco dopo, intervistata proprio per il magazine di Pomeriggio 5, la Tittocchia è tornata ad attaccare Biagio d’Anelli, facendo intendere una nuova rottura tra loro. Tutto sarebbe stato ulteriormente complicato dalla presenza di una ex di Biagio, Manuela Ferrera, che si sarebbe intromessa tra loro. Oggi il nuovo “triangolo amoroso” è ospite della d’Urso, ma è proprio la Ferrera ad esordire che non c’è nessun triangolo e che la storia con Biagio d’Anelli risale a 8 anni fa ed è chiusa per sempre.

EMANUELA TITTOCCHIA E IL RACCONTO “HOT” DI CAPODANNO

In studio, Emanuela Tittocchia è però alquanto irata con Biagio D’Anelli e ne spiega le motivazioni. “Quello in foto è Lui un bacio a stampo. – spiega la Tittocchia, riferendosi alla foto mostrata da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5; cos’ aggiunge – Dopo 5 minuti poi arriva una che gli aveva messo le mani nelle mutande. A Capodanno mi chiamano amici per una cena, lui è venuto di proposito per rovinarmi anche il Capodanno. Quella con lui era una poverina, e lui continuava a stuzzicarmi con tutte le ragazze. Sai com’è, lui fa il cretino” sbotta l’attrice. Lo scontro poi continua e conferma che, purtroppo, i rapporti tra Biagio ed Emanuela sono ancora molto tesi. (Clicca qui per il video della lite)

