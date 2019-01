FEDERICA MASOLIN/ “Jacques Villeneuve è il mio idolo, Schumacher è un’icona” (Guess My Age)

Federica Masolin torna in tv come concorrente “speciale” nella puntata di giovedì 10 gennaio 2019 di Guess My Age, il quiz show condotto da Enrico Papi su TV8. La giornalista di Sky Sport è pronta a scendere in campo per aiutare il concorrente a scoprire l’età sette persone comuni mai apparse in televisione e totalmente sconosciute. Una bella esperienza per la Masolin che recentemente è stata protagonista del gossip per via di un presunto flirt con Cesare Cremonini. Il cantautore bolognese, reduce dal grandissimo successo del tour, ha pubblicato su Instagram una foto in cui si scambia un forte abbraccio con il volto sexy di Sky della Formula 1. A corredo dell’immagine una semplice didascalia: “Abbracciami. Grazie @federicamasolin #CremoniniLIVE2018” con tanto di emoticon a forma di cuore.

Federica Masolin e Cesare Cremonini stanno insieme?

Naturalmente la foto pubblicata da Cesare Cremonini ha attirato l’attenzione dei fan e non solo. In tantissimi hanno scritto sui social “A new love story is born?”, visto che Cremonini è single da diverso tempo. Il cantante di “Possibile scenari” dopo la fine della storia d’amore con Malika Ayane non si è mai visto accompagnato a nessuna altra donna. Per questo motivo la foto, con tanto di frase sospetta ed emoticon a cuoricino, ha scatenato la curiosità dei fan e del mondo del gossip. Diversi i follower che hanno commentato: “Ebbbbbravoooo… bella, intelligente, preparata,sportiva e ha anche la faccia simpatica! Bravo”, mentre c’è anche chi approva la scelta del cantante invidiando un pò la papabile consorte: “Beata lei!”. Che sia davvero scattato l’amore tra Cremonini e la Masolin? Non è dato saperlo, visto che al momento neppure Gabriele Parpiglia si è esposto in merito all’indiscrezione. Il giornalista, infatti, sui social ha risposto così ad un fan curioso: “Sarà amicizia, dal momento che lei è fidanzata con un suo collega. Anche se Cremonini di rado si espone così con le amiche. Poi quel cuore…”.

Federica Masolin: il mio idolo è Jacques Villeneuve

Bella e brava. Federica Masolin intervista da Gazzetta.it ha raccontato di non sentirsi così sexy come la descrivono: “non mi sento bella ma simpatica, tra infanzia e lavoro sono sempre stata in ambienti maschili. Da piccola ero gelosissima di mia sorella, così mio padre mi portava a vedere ogni tipo di sport, soprattutto allo stadio. Un posto magico, dove però andavo con le Barbie, visto che per il resto ero una bambina con i capelli lunghi che faceva danza classica”. Tra il calcio e i motori però Federica non ha alcun dubbio, preferisce di gran lunga il mondo della F1 dove è stata eletta il volto più sexy: “Sono più a mio agio in F.1. È un ambiente molto evoluto ed educato, che mi ha accolto propio bene. Ho seguito anche due Olimpiadi e l’organizzazione dei due ‘carrozzoni’ è molto simile. Per certi versi è un mondo anche più maschile di quello del calcio. Maschilismo? Non ho mai avuto problemi in questo senso. Nessuno mi ha mai detto che non sapevo cosa fosse il fuorigioco o una power unit. E poi mi sono sempre sentita un po’ maschio”. Parlando di miti e idoli del mondo della Formula 1, la giornalista non ha alcun dubbio: Jacques Villeneuve è il suo idolo con cui peraltro ha fatto anche un giro in pista. Poi però la Masolin menziona anche Schumacher: “resta un’icona”. Infine c’è spazio anche per Ayrton Senna: “sono troppo giovane. Ma ricordo bene il silenzio e lo sgomento di casa mia il giorno della sua morte. E quando vai in Brasile capisci il vuoto immenso che ha lasciato nella testa e anche negli occhi della gente”.



