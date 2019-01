Francesca Cipriani a Pomeriggio 5/ Brutto colpo da Walter Nudo, Barbara d’Urso svela: “È molto triste”

Solo pochi giorni fa, Barbara d’Urso ha ospitato a Pomeriggio 5 il vincitore del Grande Fratello Vip 3, Walter Nudo. La conduttrice ha così potuto finalmente fargli la fatidica domanda riguardante Francesca Cipriani che, com’è ormai noto, è innamorata di lui. Purtroppo si tratta di un sentimento non ricambiato da parte dell’attore, che si dice ancora impegnato a capire quali siano i suoi sentimenti per l’ex moglie Céline Mambour. Un brutto colpo per la Cipriani che oggi svelerà quali sono i suoi sentimenti a riguardo proprio nel salotto di Pomeriggio 5, dove la ritroveremo, quindi, tra gli ospiti. Una “triste” Francesca, tiene a sottolineare la d’Urso nel corso del promo della nuova puntata, proprio a causa del due di picche di Walter Nudo. D’altronde la conduttrice ce l’ha messa tutta per convincere l’attore.

WALTER NUDO È DAVVERO SINGLE? BRUTTE NOTIZIE PER LA CIPRIANI

“Le ho promesso che saremmo andati a cena insieme, ma per parlare di lei, quindi ora sei costretto ad invitarmi”, ha ammesso Barbara d’Urso durante l’incontro a Pomeriggio 5 con Walter Nudo. Il vincitore del Grande Fratello Vip 3 ha poi svelato che, dopo l’uscita dalla Casa, è stato effettivamente contattato, seppur non personalmente, da Francesca Cipriani. “Mi ha contattato il suo manager – ha svelato Nudo, per poi aggiungere – gli ho detto che è una bravissima ragazza, ma ho delle cose in sospeso, devo mettere in ordine la mia vita prima di andare avanti”. Peccato che. solo poche ore dopo, dal settimanale Chi è arrivato lo scoop che vorrebbe Walter Nudo vicino ad un’altra bellissima bionda: Natalia Bush. Che sia lei la nuova fiamma? E, qualora fosse vero, come la prenderà Francesca Cipriani?

