GHOSTBUSTERS/ Su Rai 2 il film con Melissa McCarthy e Chris Hemsworth (oggi, 10 gennaio 2019)

Il film Ghostbusters va in onda su Rai 2 oggi, giovedì 10 gennaio 2019, alle ore 21,20. Si tratta del ‘reboot’ del Ghostbusters originale del 1984, con un cast riveduto e corretto visto che stavolta gli ‘Acchiappafantasmi’ sono tutte donne. La regia della pellicola è stata affidata a Paul Feig, il cast è composto da Melissa McCarthy nel ruolo di Abby Yates, Cecily Strong nella parte di Jennifer Lynch, Kate McKinnon interpreta Jillian Holtzmann, Kristen Wiig è Erin Gilbert e Andy Garcia ha il ruolo del Sindaco Bradley. Del cast fanno parte anche Karan Soni, Matt Walsh, Sigourney Weaver e Chris Hemsworth. Inoltre, Michael McDonald ha il ruolo di Jonathan e Neil Casey quello di Rowan North. Ci sono anche i cameo dei tre Ghostbusters originali, con Bill Murray che interpreta il dottor Martin Heiss, Ernie Hudson è zio Bill Jenkins e Dan Aykroyd ha il ruolo di un tassista, mentre Ozzy Osbourne fa un’apparizione nei panni di sé stesso. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

GHOSTBUSTERS, LA TRAMA DEL FILM

Abby Yates e Erin Gilbert sono due giovani ricercatrici di fisica di successo che hanno portato avanti controversi studi sul paranormale. Mentre Abby ha continuato su questa strada, Erin ha inizialmente rinnegato i suoi studi, per poi riprenderli in mano quando insieme all’ingegnere Jillian Holtzmann si trovano coinvolte per la prima volta nella loro carriera nell’osservazione di un vero fenomeno paranormale. Le prove dei loro incontri vengono postate su YouTube, ma questo non fa altro che screditarle come scienziate di fronte all’opinione pubblica, anche quando ricevono la chiamata di Patty, un’impiegata della metropolitana che riesce a bloccare un fantasma. Patty si unisce però alle tre che formano una vera e propria squadra di acchiappafantasmi, decise di andare a fondo nella scoperta dei fenomeni che si sono trovate ad osservare con i loro occhi. Le acchiappafantasmi scoprono presto che dietro alle apparizioni misteriose c’è Rowan North, un’occultista che sta cercando di mettere sotto scacco la città di New York, utilizzando una sofisticata tecnologia per mettere in pratica le apparizioni. E sembra riuscirci quando riesce a liberare un’intera armata di fantasmi per la Grande Mela, le acchiappafantasmi però riescono a combatterla, uniche attrezzate per farlo per tutta la città, e ricevono alla fine la riconoscenza degli abitanti di New York, nonostante l’ostracismo del Sindaco. Ma una nuova minaccia si palesa all’orizzonte…

