Giulia Cavaglià/ Uomini e donne, video lite con Lorenzo: “Ma non ti fai un po’ schifo? (Trono Classico)

Liti, urla, accuse e le risatine di Lorenzo Riccardi. Per tutti Giulia Cavaglià dovrebbe essere la scelta designata del bel tronista di Uomini e donne ma con la puntata di oggi tutto potrebbe cambiare. Il trono classico torna in studio dopo un mese di assenza e quella che andrà in onda tra oggi e domani sarà proprio la puntata registrata a metà dello scorso mese. I fan sanno già tutto quello che è successo dopo e che è andato in scena nel frattempo ma solo oggi avranno modo di scoprire cosa è successo in realtà guardando in faccia i propri beniamini. Il punto cruciale è la decisione di Lorenzo di portare in esterna Claudia ma non in un luogo qualsiasi bensì per presentarle la nonna e ricevendo in cambio un bel bacio che ha animato la situazione anche in studio.

IL NO DI GIULIA

In ritorno dall’esterna, come potete vedere nel video disponibile cliccando qui su Witty Tv, sembra proprio che Giulia Cavaglià non manderà giù nè il bacio e né la presentazione in sè. Anche lei aveva vissuto una bella esterna con lui ma questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso tanto che la corteggiatrice gli chiede: “Ma quando ti guardi allo specchio non ti fai schifo almeno un po’?”. Lui la guarda dall’alto del suo trono e se la ride ma quando capisce che le cose non sono così leggere come pensava decide di intervenire peggiorando le cose. A quanto pare Lorenzo vorrebbe ballare con una delle due ma non con Claudia, per chiudere in bellezza il loro momento, ma con la bella Giulia che dirà di no seccata mentre la sua rivale urlerà e lascerà lo studio. Momenti ad alta tensione aspettano i fan del trono classico oggi, cos’altro accadrà ai tre?

