Giulia Salemi/ Mattino5: “Francesco Monte? È amore” mentre su Fariba Tehrani e il red carpet dello scandalo…

Bella nel suo completo con un taglio maschile, Giulia Salemi prende posto a Mattino 5 annunciata da Federica Panicucci e la prima domanda non può non riguardare la sua nuova vita al fianco di Francesco Monte. I due in casa si sono davvero scontrati, baciati e forse conosciuti in tutte le loro sfaccettature e da quando sono usciti dal programma non hanno mai smesso di stare insieme. Al momento si sono divisi tra Milano, dove vive lei, Roma, dove vive l’ex tronista, e Taranto. A quanto pare Francesco ha portato la sua nuova fiamma a casa sua, dalla famiglia e dagli amici. Gli occhi della Salemi sono sognanti come fa notare la stessa Federica Panicucci tant’è che lei conferma che tra loro tutto va a gonfie vele e che si stanno conoscendo nel vero senso della parola, come due ragazzi normali che si conoscono e si amano. Lei è convinta di essere riuscita a far cadere il muro che Francesco si è costruito intorno con la sua dolcezza e la sua gentilezza ma ha voluto anche smentire il fatto di averlo “seguito come una stalker” da quando lo ha visto a Uomini e donne. Già lei all’epoca lo ha apprezzato, è un po’ un sogno che si avvera: “Posso dire che entrambi siamo innamorati, io sono il suo nuovo inizio”.

IL RAPPORTO E IL CHIARIMENTO CON LA MADRE FARIBA

Giulia Salemi a Mattino 5 parla anche della madre Fariba Tehrani e del loro rapporto. Quello che si dice da settimane non è vero, le due si sono incontrate e il loro rapporto non è di certo stato rovinato: “Lei è una mamma, si sente protettiva e ha voluto sempre tutelarmi, ne sono sicura anche se lo ha fatto nel suo modo particolare. Penso che sia stata un po’ usata per la situazione visto che io vedevo delle cose solo il lunedì“. E dopo il Grande Fratello Vip c’è stato un incontro: “Abbiamo parlato, abbiamo chiarito, sicuramente non sarà il Grande Fratello o questo scherzo che rovinerà il nostro rapporto. Quello che io volevo è proprio quello di camminare con le mie gambe e così sarà. E’ arrivato il momento di andare avanti per la mia strada”. Sicuramente sono in molti che si possono rispecchiare nel suo rapporto con la madre ma quello che è certo è che non sa bene se non ci fosse la madre sarebbe arrivata in fondo al suo percorso e, magari, in finale visto che i suoi compagni di viaggio l’hanno sempre salvata.

LA FAMOSA PASSERELLA DELLO SCANDALO A VENEZIA

Il finale dell’intervista a Mattino 5 torna un attimo indietro, agli “esordi” di Giulia Salemi e, in particolare, alla famosa passerella che l’ha vista protagonista di polemiche a Venezia. All’epoca sfilò con un vestito con dei profondi spacchi che ha lasciato vedere davvero troppo. Lei stessa adesso commenta l’accaduto dall’alto del fatto che molte donne adesso la apprezzano e hanno capito che tipo è: “Ne abbiamo parlato e riparlato, è stata una leggerezza che ho avuto quando ero più piccola, ho affrontato quella situazione senza pensare alle conseguenze. Ero a Venezia sul red carpet ma quello che ho cercato di chiarire è che si tratta di un vestito ma ancora oggi a distanza di due anni e mezzo avrei voluto parlare di altro all’inizio del mio Grande Fratello Vip”. Adesso la Salemi guarda avanti forte dei suoi pregi e dei suoi difetti ma, soprattutto, dal grande seguito che adesso ha sui social.



