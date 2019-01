Giuseppe “Danny” D’Annibale/ Video: in coppia con Rachida, uno dei favoriti (MasterChef All Stars Italia)

Danny D’Annibale è in cerca di riscatto durante questa sua seconda partecipazione a Masterchef All Stars Italia. Durante il suo primo ingresso a Masterchef, Danny, era uno studente universitario, oggi un uomo con maggiori consapevolezze e sfide da affrontare. La cucina, da semplice hobby, si è trasformato in un vero lavoro. Classe 1980 Danny è tornato nella cucina di Masterchef per dimostrare il suo notevole miglioramento durante gli anni. Per lui, nella sua cucina non esistono piatti forti: “È come chiedere a un genitore il figlio preferito. Non ne ho uno, mi piace molto cucinare gli antipasti perché sono quella categoria di piatti in cui posso sbizzarrirmi di più con la fantasia, affiancando tra loro tecniche di cottura diverse e giocando con gli abbinamenti degli ingredienti”.

GIUSEPPE “DANNY” D’ANNIBALE: LA COPPIA CON RACHIDA

Questa sera assisteremo al quarto appuntamento di Masterchef All Stars Italia dove troveremo nuovamente Danny specialmente dopo la bella vittoria in coppia con la simpatica Rachida karrati. La scorsa puntata si era aperta con una difficile mistery box: cucinare i casoncelli alla bresciana. Fin qui poteva sembrare tutto nella norma, ma i concorrenti hanno dovuto aggiungere un ingrediente disturbatore e cucinare insieme ad alcuni dei vecchi concorrenti di MasterChef Italia. Danny ha lavorato insieme a Rachida e oltre lei, nello studio, hanno fatto ingresso Chiara Zanotti, Mariangela Gigante, Ketizia FIdotti, Lucia Giorgi, Federico Stefanini e Italo Screpanti. (Clicca qui per vedere il video)

NONOSTANTE LE DIFFICOLTA’

Nonostante la difficoltà nel lavorare insieme a Rachida, Danny si è dimostrati uno dei concorrenti più bravo nella mistery box, ma nonostante ciò la prova è stata vinta da Simone e Federico. Nell’invention test della scorsa puntata Simone ha voluto mettere a dura prova i suoi compagni e Danny, Alida e Rubina si sono trovai in serie difficoltà. Danny, però, durante la prova riesce a migliorare e tra i peggiori finiscono Alida Gotta e Ivan Iurato. Nonostante tutto è proprio Alida ad abbandonare il programma, il suo piatto sembra non essere stato apprezzato e definito non all’altezza della competizione. Danny dimostra, con questa prova, di avere un forte carattere e di essere pronto per continuare la sfida.



