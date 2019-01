Grande Fratello, la Marchesa d’Aragona opinionista?/ Scoop di Alfonso Signorini, ma Cristiano Malgioglio…

Bomba sganciata nello studio di Piero Chiambretti per #CR4 – La Repubblica delle Donne. A rivelare un’indiscrezione riguardo la nuova edizione del Grande Fratello, quello dei no important people, è stato il direttore di Chi, Alfonso Signorini, che ha rivelato chi potrebbe sedere tra gli opinionisti del reality condotto per il secondo anno consecutivo da Barbara D’Urso. Si tratta proprio di uno dei personaggi più chiacchierati, talvolta attaccati, del Grande Fratello Vip, la Marchesa D’Aragona. Secondo quanto rivelato da Signorini sarà proprio lei a prendere il posto di Simona Izzo, impegnata da Mara Venier con Domenica In. “Io ho uno scoop – ha introdotto così l’argomento il giornalista e poi si è rivolto a Cristiano Malgioglio – Ma è vero che avrai la Marchesa D’Aragona come opinionista al Grande Fratello?”.

“LA MARCHESA AL GRANDE FRATELLO? NEANCHE MORTO”

Cristiano Malgioglio, già confermato come opinionista per la seconda edizione, non è caduto nella trappola di Signorini durante l’ultima puntata de La Repubblica delle donne e ha risposto con un secco: “Ma neanche morto”. Lo scoop è entrato nelle case degli italiani e nei giornali di spettacolo, ora non si attende altro che una conferma o una smentita da parte della diretta interessata o dalla stessa presentatrice, Barbara D’Urso. Intanto Malgioglio, durante l’annuncio della sua presenza aveva difeso il programma duramente attaccato durante la scorsa edizione: “Tutti ne hanno parlato malissimo: trash, non trash, orrendo, non orrendo. Io mi sono defilato e dissociato da alcune cose. Ma in termini di ascolto è stato un grande successo”. La nuova edizione del Grande Fratello nip dovrebbe partire il prossimo aprile dopo il termine de L’Isola dei Famosi.

