Kevin Basili/ Uomini e Donne, Tina Cipollari lo accusa: “Sei il più finto di tutti, una moneta falsa!”

La tensione tra Kevin Basili e Antonio Moriconi continua ad essere alta nello studio di Uomini e Donne. Kevin accusa il rivale di essere stato molto sgarbato con Teresa la scorsa puntata e di aver avuto poco rispetto proprio per il genere femminile. Tina Cipollari non è affatto d’accordo con Kevin e, anzi, sbotta, accusandolo di essere molto finto. “Vuole fare il prode cavaliere… tu sei il più finto di tutti, solo lei puoi abbindolare. – esordisce l’opinionista – Io ci metto la faccia e te lo firmo, che sei proprio finto, una moneta falsa. Secondo me sei l’unico finto qui dentro, non parli col cuore vuoi fare il fi*o della situazione.” Tina se la prende poi anche con Teresa che si lascia incantare da un ragazzo che trova essere per nulla sincero. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Kevin conquista Teresa Langella?

Kevin Basili è il nuovo corteggiatore di Teresa Langella che si sta facendo spazio “tra la folla” di ragazzi venuti a corteggiare la campana. Dopo l’abbandono di Mara Fasone, lei è rimasta l’unica donna attualmente in “gioco” al trono classico di Uomini e Donne. Kevin si sta facendo notare anche per il fisico possente e la passione per il fitness. Oltre questo, lo sport è qualcosa che gli sta notevolmente a cuore visto anche il suo tifo sfegatato nei confronti dell’Inter. Il corteggiatore ama anche viaggiare ed infatti, facendo un giro sul suo account di Instagram, si nota proprio la sua passione per i viaggi. Molto legato alla sua famiglia, proprio ultimamente ha condiviso uno scatto che ritrae il nonno, scrivendo: “Quante volte penso che vorrei tornare dall’altra parte del mondo con l’idea di un’andata senza ritorno. Ma c’è il pensiero verso qualcuno che mi trattiene, la voglia di viverti e starti vicino supera la voglia di qualsiasi nuova esperienza. Probabilmente perché il viaggio più bello sei tu nonno con le tue storie racconti di vita e il tuo ripetermi mille volte le stesse cose”.

Uomini e Donne: Kevin Basili, il corteggiatore di Teresa Langella

Kevin Basili ha anche un pitbull che ama moltissimo di nome Asia ed infatti, tra le foto ne compare una molto bella con la scritta: “Se non avessi te!”. Attualmente il corteggiatore di Uomini e Donne lavora come personal trainer dopo avere studiato presso l’ISSA institute personal trainer&fitness. Prima di fare questo lavoro a tempo pieno però, ha lavorato anche come barman. In queste settimane, si è fatto notare in studio per un litigio con Antonio Moriconi, dopo un momento di forte gelosia. La tronista è stata subito conquistata dal ragazzo classe 1993 che arriva da Milano, città dove attualmente vive. “Io non sono qui per fare lo show o parlare come gli altri. Il mio unico obiettivo è lei”, ha dichiarato Kevin in trasmissione. Nonostante sia arrivato per ultimo, pare avere le idee molto chiare su colei che vuole conquistare e, visti i primi risultati, sembra anche esserci riuscito. Dopo essersi presentato sotto casa della tronista, la Langella ha apprezzato notevolmente confidando di essere come lui: “Un po’ zingarella!”. Come proseguirà la loro frequentazione?



