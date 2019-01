MALENA/ “Mio padre ci ha abbandonato per colpa del mio lavoro ma cambierei vita se tornasse” (Mai dire talk)

Malena è una delle ospiti della nuova puntata di “Mai Dire Talk“, il programma in onda giovedì 10 gennaio 2019 in prima serata su Italia condotto da Mago Forest con la partecipazione di Greta Mauro, Stefania Scordio e naturalmente della Gialappa’s Band. Una delle ospiti più attese è la conturbante attrice hard, conosciuta pure come La Pugliese, che in questi giorni ha pubblicizzato sui social il nuovo film a tinte rosse dal titolo “Passione per il nero”. Per l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi le cose procedono alla grande, anche se non tutto è oro quello che luccica sentendo alcune parole pronunciate dall’attrice durante una delle sue ultime interviste televisive. Ospite del salotto di “Rivelo” condotto da Lorella Boccia su Real Time, l’attrice si è lasciata andare ad una serie di confessioni davvero intime.

Malena, “Mio padre ci ha abbandonato”

Una Malena che non ti aspetti quella che si è raccontata a cuore aperto ai microfoni di Rivelo di Lorella Boccia. L’attrice, nuova star di Rocco Siffredi, ha rivelato per la prima volta di essere bisessuale, anche se nella sua vita sentimentale accanto a sè immagina solo un uomo. Poi Filomena Mastromarino, questo il suo vero nome, ha parlato anche della sua vita privata raccontando di suo padre: “Mio padre ci ha abbandonato andando all’estero per colpa del mio lavoro ma cambierei vita se tornasse”. Parole importanti, che hanno permesso all’attrice di condividere con i telespettatori un lato molto intimo e privato della sua vita. Poi Malena ha raccontato dell’esperienza a L’isola dei Famosi e un aneddoto davvero singolare: “Sono arrivata sul set del servizio fotografico dell’Isola dei Famosi con il viso segnato perché prima avevo fatto un film porno molto strong; ho inventato di essere caduta dagli scii perché non sapevo cosa dire”. Infine si è lasciata andare ad alcuni commenti sull’attuale Ministro dell’Intero Matteo Salvini: ” lo vedrei sottomesso sotto di me, piacevolmente al guinzaglio!”.

Aida Nizar: “Devo pregare per lei. Una donna così bella che fa questo lavoro”

Durante una delle ultime puntate di “Pomeriggio Cinque” è andato in scena un simpaticissimo siparietto tra Aida Nizar e Malena. Tutto è successo quando l’ex concorrente del Grande Fratello 15 ha scoperto il mestiere di Malena; una scoperta che ha spinto Aida a farsi il segno della croce e a dire: “Devo pregare per lei. Pensavo fosse un architetto, invece è un’attrice hard. Devo pregare per lei. Una donna così bella che fa questo lavoro…non va bene. Un bel corpo come il suo dovrebbe essere dedicato a un solo uomo. È la prima volta che siedo accanto a una donna che fa questo mestiere. Credo si debba fare l’amore solo con la persona che si ama”. La risposta di Malena non si è fatta attendere, visto che l’attrice ha precisato: “Non faccio l’amore, infatti. È un lavoro, le mie sono performance”.



