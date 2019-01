Maradona Youssef/ Dopo il quarto posto, il riscatto: sarà lui il vincitore? (MasterChef All Stars Italia)

Maradona Youssef è stato uno dei concorrenti più seguiti della quinta edizione di Masterchef Italia ed oggi è tornato nella cucina del programma. Durante il suo percorso a MasteChef Italia, Maradona, era uno studente di scienze dell’educazione, oggi invece per lui sono cambiate molte cose: “Oggi lavoro nel mio ristorante in Libano e come consulente cucina”, aveva rivelato in un’intervista a Sky, “Ho aperto il ristorante dopo aver lavorato un anno in uno dei ristoranti di Chef Bruno Barbieri: uno dei mie obiettivi era di portare nella mia terra la vera cucina italiana e far sì che tutti i libanesi potessero mangiare una vera lasagna”.

MARADONA YOUSSEF, IL MIGLIORE

Maradona a MasterChef 5 arrivò in quarta posizione, il cuoco si dichiara un dittatore democratico ed egocentrico, ma anche molto generoso.Durante la terza puntata lo chef si è contraddistinto ed è stato affiancato da un altro ex concorrente del programma per cucinare i casoncelli alla bresciana. A vincere la sfida è stato Simone che per l’invention test ha deciso di penalissare tre concorrenti: Rubina, Danny e Alida e proprio quest’ultima viene eliminata. Al termine della puntata Maradona è il migliore, insieme a Michele e Danny, al contrario Simone e Ivan sono i peggiori e a lasciare il programma è quest’ultimo. (Clicca qui per vedere il riassunto dell’ultima puntata)

POSSIBILE VINCITORE?

Maradona potrebbe essere uno dei possibili vincitori di questa edizione di MasterChef alla stars Italia proprio perché nonostante fosse arrivato in quarta posizione è riuscito a studiare, continuare a esercitarsi fino a diventare un vero e proprio chef professionista. Dopo il programma, infatti, è riuscito a lavorare insieme a Bruno Barbieri e solo in seguito è riuscito ad aprire il suo ristornate in libano. Maradona potrebbe essere considerato uno dei favoriti di questa nuova edizione. Anche i giudici credono nel suo talento, sarà lui a vincere MasterChef All Stars Italia?



