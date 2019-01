Masterchef All Stars Italia, la finale/ Diretta e vincitore del 9 gennaio: sfide impossibili per i concorrenti

Giovedì 10 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno, andrà in onda la finalissima di Masterchef Italia All Stars, l’edizione speciale del talent show culinario più famoso della televisione italiana che decreterà chi, tra i partecipanti migliori di tutte le edizioni, merita di portare a casa la vittoria. In Masterchef All Stars si sono sfidati tutti i concorrenti che, nel corso delle varie edizioni, si sono distinti per il proprio talento senza, tuttavia, riuscire a portare a casa la vittoria. Dopo avvincenti sfide sotto gli occhi dei giudici Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri i quali, ogni settimana, sono stati affiancati da un giudice speciale, hanno sfoggiato le proprie abilità riuscendo anche a gestire gli imprevisti che possono nascere in cucina. Questa sera al fianco dei due giudici ci sarà lo chef Giorgio Locatelli, una stella Michelin con la celebre Locanda Locatelli e giudice della prossima edizione di MasterChef Italia. Rispetto alla prima esperienza, tutti i concorrenti sono ormai dei professionisti, ma solo uno tra Rubina, Michele, Maradona, Danny e Simone vincerà. Chi sarà?

MASTERCHEF ITALIA ALL STARS: I FINALISTI

I finalisti di Masterchef All Stars Italia sono pronti a sfidarsi nelle ultime, avvincenti sfide che decreteranno il vincitore della speciale edizione del talent show culinario di Sky. Ad indossare, per l’ultima volta, il grembiule e a prendere possesso della propria postazione in cucina, saranno Rubina Rovini, Michele Cannistraro, Maradona Youssef, Giuseppe “Danny” D’Annibale e Simone Finetti che, nel corso della semifinale, sono riuscite a conquistare il pass per l’ultima puntata. Anche nell’appuntamento finale, i concorrenti dovranno affrontare sfide difficili e saranno alle prese con ingredienti speciali, piatti difficili da preparare e una prova in esterna che metterà alla prova anche la loro capacità di gestire una cucina. Tutte le sfide previste per la finale saranno, naturalmente, giudicate da Cannavacciuolo e Barbieri che premieranno i piatti che conquisteranno il loro palato.

LE PROVE

Nel corso della Mystery Box, i cinque concorrenti rimasti in gara dovranno misurarsi con sei ingredienti molto diversi tra loro e sei metodi di cottura diversi, preparando un piatto che riesca ad armonizzare il tutto. Nel corso dell’Invention Test torneranno in cucina cinque ex vincitori di MasterChef, che sottoporranno ai concorrenti un piatto di propria creazione da replicare: ritroveremo Spyros Theodorids (vincitore della prima edizione), Stefano Callegaro (quarta edizione), Erica Liverani (quinta edizione), Valerio Braschi (sesta edizione) e Simone Scipioni (settima edizione). Al termine di questa prova scopriremo chi saranno i tre protagonisti della finalissima di MasterChef All Stars, che avranno due ore e mezza per presentare un proprio menu composto da cinque portate.

IL PREMIO FINALE

La finale di Masterchef All Stars Italia mette in palio non solo il titolo di vincitore, ma anche un premio da 100mila euro che, tuttavia, sarà devoluto totalmente in beneficienza. La cifra, infatti, sarà interamente devoluta a Liberamensa, l’associazione che, dal 2008, si occupa di offrire ai detenuti del carcere di Torino la possibilità di riprendere in mano la propria vita e di trovare il proprio posto nella società attraverso varie attività. Chi, dunque, tra Rubina, Michele, Maradona, Danny e Simone porterà a casa vittoria e premio?



