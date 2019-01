Nadia Toffa cittadina onoraria di Taranto/ “Per essersi occupata dell’Ilva e dei problemi ambientali”

Nadia Toffa cittadina onoraria di Taranto. La conduttrice, iena storica della trasmissione di Italia 1, il 14 gennaio, riceverà l’onorificienza per essersi a lungo occupata dell’Ilva e dei problemi ambientali con cui, da anni, è costretta a fare i conti la città pugliese. Come riporta l’Ansa, il consiglio comunale di Taranto ha preso tale decisione per “il grande impegno solidaristico ed altruistico e la fondamentale attività svolta dalla inviata e co-conduttrice del programma Le Iene a sostegno del reparto di pediatria oncologica dell’Ospedale SS. Annunziata”. Nadia Toffa, oltre ad aver dedicato a Taranto, ai suoi cittadini e all’Ilva diversi servizi trasmessi da Le Iene Show, è stata anche la madrina della campagna di vendita delle magliette ‘Ie Jesche Pacce Pe Te’ per raccogliere fondi da devolvere all’oncologia pediatrica. La cerimonia si svolgerà il 14 gennaio.

NADIA TOFFA, IL 15 GENNAIO LA PRESENTAZIONE A TARANTO DEL LIBRO FIORIRE D’INVERNO

Nadia Toffa ha raccontato se stessa e la sua battaglia contro il tumore che sta portando avanti ancora adesso come testimoniano le foto sul suo profilo Instagram, nel libro “Fiorire d’inverno” che presenterà a Taranto il 15 gennaio nella sala teatro della parrocchia Gesù Divin Lavoratore dove incontrerà anche il pubblico. In quell’occasione, la Toffa risponderà alle domande dei fans e racconterà la sua grande battaglia contro la malattia. Sul libro “Fiorire d’inverno”, la conduttrice ha detto: “In questo libro vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, in un dono, un’occasione, una opportunità. In questo libro c’è tutta la mia intimità, vi apro il mio cuore“, aveva detto sui social per anticipare l’uscita del volume.

© RIPRODUZIONE RISERVATA