Pamela Anderson: “Playboy una sorta di università”/ È fidanzata con Adil Rami: “Sul matrimonio…” (Verissimo)

Pamela Anderson a tutto tondo in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 e in onda sabato 12 gennaio 2019. L’attrice americana, recentemente protagonista sui social attaccando il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha parlato della sua avventura a Playboy: «La mia immagine dopo Playboy poteva far pensare che io fossi una ragazza un po’ facile, invece proprio lì ho incontrato alcune delle persone più interessanti della mia vita, i miei mentori. Per me è stata una sorta di università, è stato un ambiente che mi ha dato molto. Hugh Heffner era l’ultimo gentleman rimasto al mondo». Il suo mondo, quello del cinema, è stato sconvolto dallo scandalo abusi, con il produttore Harvey Weinstein condannato per molestie: «Ha commesso degli abusi con molte donne e questa cosa avrà delle conseguenze. L’ho incontrato solo una volta, brevemente».

PAMELA ANDERSON, IL RAPPORTO CON IL CORPO E L’AMORE CON ADIL RAMI

Pamela Anderson, sempre più influencer, nella lunga chiacchierata con Silvia Toffanin ha parlato poi del suo corpo e delle trasformazioni nel corso della carriera: «Siamo tutti un po’ insicuri del nostro corpo, soprattutto le ragazze. Spero di non essere diventata un modello solo per il mio fisico ma devo dire che quando sono arrivata a Los Angeles tutti facevano interventi al seno e ho deciso di farlo anche io». E poi il dietrofront: «Quando mi sono trasferita definitivamente in California ho cambiato idea di nuovo e ora mi sento molto a mio agio col mio corpo». Da qualche tempo l’ex bagnina di Baywatch è fidanzata con l’ex difensore del Milan Adil Rami, che le ha regalato diversi anelli: «Sono fortunata. Lui è molto generoso ma adesso non ce l’ho perché ho appena finito uno spettacolo danzante dove dovevo usare molto le mani, il mio partner mi faceva girare parecchio e ho dovuto togliere tutti gli anelli. Matrimonio? Non posso rispondere, chiedilo a lui. Provaci e vediamo cosa ti dice».

© RIPRODUZIONE RISERVATA