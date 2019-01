Rubina Rovini / Semifinalista: “La mia concentrazione sarà al massimo” (Masterchef All Stars Italia)

A Rubina Rovini è bastata una tarte tatin per conquistare un posto nella semifinale di Masterchef All Stars Italia: la sua variazione del dolce dello Chef Norbert Niederkofler, preparata nella prova in esterna, ha messo d’accordo proprio tutti, salvandola, di fatto, da un pressure test che ha dato filo da torcere agli altri concorrenti. “La gioia dopo la fatica! Sono in Semifinaleeeee! Grazie a tutti voi che continuate a sostenermi”, è il messaggio condiviso dalla stella a poche ore dal verdetto che l’ha condotta in semifinale. Oggi, però, quella sfida così accesa e già un lontano ricordo e al centro del suo percorso resta soltanto il duello che si disputerà questa sera. Come se la caverà alle prese con le sfide proposte dal nuovo giudice del coocking show Giorgio Locatelli? Le prime anticipazioni video condivise da Sky rivelano che Rubina e gli altri concorrenti saranno alle prese con una gara ricca di ostacoli, dove dovranno dare prova di possedere talento, inventiva e gusto. Sarà Rubina ad avere la meglio?

Rubina Rovini, “La mia famiglia mi ha sempre trattato così e mi dà fastidio”

Conquistare un posto tra i semifinalisti di Masterchef All Star Italia non è stato semplice per Rubina Rovini: prima di poter salire in balconata, la stella ha infatti dovuto dimostrare di riuscire a realizzare piatti da chef, schivando i colpi dell’indignato Simone. “Si è legato al dito l’uscita del suo amico Alberto”, ha rivelato Rubina nel corso dell’ultima puntata, quando, proprio per uno gambetto del concorrente, si è dovuta cimentare nella preparazione di una portata a base di incenso. La pianta, definita “amara come il fiele”, non ha frenato la sua corsa alla semifinale, ma allo stesso tempo non le ha risparmiato il rimprovero di chef Antonino Cannavacciuolo: “ti vedo un po’ preoccupata e pure distratta – le ha fatto notare il noto giudice – A cosa pensi? Quando noi parliamo vedo che te ne vai”. Rubina, però è certa che lo chef l’abbia presa di mira semplicemente “perché vuole tirare fuori qualcosa da me”, ma non ha intenzione di lasciarsi scoraggiare dalle sue parole: “Voglio che lui sia una figura autorevole che mi dia lo stimolo a far meglio e non mettermi in crisi. Ho avuto tutta la famiglia che mi ha trattato così e mi dà fastidio essere trattata così”.

“Ogni sfida richiede la giusta dose di curiosità e coraggio”

Sarà Rubina Rovini la prima Masterchef All Star Italia? A poche ore dalla sfida più accesa della stagione, la concorrente ha ingannato l’attesa sui social, dove ha condiviso i suoi pensieri più intimi a un passo dalla semifinale: “Ciò che rende l’attesa più dolce?! Il pensiero che il giorno della sfida si avvicina! Perché amo le sfide. E l’attesa”, si legge in un post condiviso dalla cuoca ormai in vista del nuovo duello. Determinata, ricca di inventiva e dotata di tecnica, per Rubina “ogni sfida richiede la giusta dose di curiosità e coraggio”; ma ciò che davvero non deve mai mancare nell’affrontare una sfida ai fornelli è il suo “ingrediente segreto”, che definisce “indispensabile in cucina, così come nella vita!”: si tratta della concentrazione, che questa sera, assicura in un post condiviso sul suo profilo ufficiale “sarà al massimo per affrontare la semifinale”.



