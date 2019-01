Sara Affi Fella, parlano Vittorio Parigini e Nicola Panico/”L’indifferenza è l’arma migliore” (Uomini e Donne)

Dopo l’intervista rilasciata da Sara Affi Fella al settimanale Chi a cui ha confessato, per la prima volta dopo lo scandalo scoppiato a Uomini e Donne, i motivi per i quali ha mentito a Maria De Filippi e all’intera redazione dela trasmissione di Maria De Filippi, parlano Nicola Panico e Vittorio Parigini, gli uomini coinvolti nella vicenda. Nicola, ex fidanzato storico di Sara, ha frequentato l’ex tronista durante la sua presenza in trasmissione sperando di poter avere un futuro con lei. Vittorio Parigini, invece, è il ragazzo che ha conquistato il cuore di Sara Affi Fella dopo la decisione di chiudere la relazione, mai iniziata, con Luigi Mastroianni. Dopo le dichiarazioni della bella napoletana, il popolo dei social ha monitorato i movimenti dei due che, nelle ultime ore, hanno detto la propria sulla vicenda.

LE PAROLE DI NICOLA PANICO

Nicola Panico, colui che ha smascherato Sara Affi Fella raccontando tutta la verità alla redazione di Uomini e Donne, dopo aver letto l’intervista dell’ex fidanzata, ha affidato a Instagram Stories il suo stato d’animo. Il calciatore non nasconde la sua delusione e, ancora una volta, ribadisce la sofferenza provata per aver creduto ina una persona che pensava provasse per lui dei sentimenti forti. “Credo che l’indifferenza sia l’arma migliore in situazioni come questa. Ho combattuto abbastanza, anche quando non era più il caso di farlo. C’ho creduto e ho creduto ai tuoi occhi fino a pochi giorni fa, ma a quanto pare non ne è valsa la pena. A tutto questo marasma rispondo col silenzio, perché se parlo io scateno una guerra. E non ho più la voglia né la forza per combattere!”, ha fatto sapere Panico che ora ha solo voglia di voltare pagina.

LE DICHIARAZIONI DI VITTORIO PARIGINI

Accanto a Vittorio Parigini, Sara Affi Fella era pronta a cambiare vita e a trasferirsi a Torino dove il calciatore vive e gioca. Lo scandalo scoppiato a Uomini e Donne, però, ha provocato anche una crisi tra i due al punto che il calciatore del Torino ha poi preso le distanze da lei. Oggi, a distanze di pochi giorni dall’intervista rilasciata da Sara Affi Fella, Parigini parla sui social. Attraverso una storia, infatti, il calciatore sembra lanciare una frecciatina all’ex fidanzata. “Amo le persone oneste, sincere, che non hanno manie di grandezza. Quelle che promettono e poi mantengono. Quelle che se ti dicono ti voglio bene è perché è sincero e non tanto per dire”, ha scritto. Non c’è, tuttavia, la certezza che quelle parole siano dirette proprio a Sara, ma i più attenti al gossip sono sicuri che sia davvero così.





