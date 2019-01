Simone Finetti/ “Non mollerò, prepariamoci alla battaglia” (Masterchef All Stars Italia)

Simone Finetti ha conquistato un posto nella semifinale di MasterChef All Stars Italia dopo aver avuto la meglio al pressure test e aver superato la prova dei semifreddi. Il suo piatto, a tratti più convincente di quelli proposti dai suoi avversari, gli ha permesso di guadagnare un posto in balconata, coronando un più che glorioso percorso realizzato con la Mistery box e l’Invenction test. Il concorrente è infatti colui che ha stupito più di tutti i due storici giurati e l’ospite vip Iginio Massari, che ha lodato i suoi “Gnocchetti alla lavanda con guazzetto di bufala e ceci” con queste parole: “La lavanda non l’hai trasformata in una saponetta o in un dentifricio e questo è una nota di pregio. Hai fatto un piatto molto elegante”. Commosso dall’elogio, Finetti ha replicato al noto chef a mezzo social: “Sentirsi dire queste parole dal Maestro dei Maestri, giuro è indescrivibile! – si legge su Instagram – L’umanità e la preparazione di quest’uomo sono un esempio di professionalità e passione monumentali!”.

Simone Finetti, “Che la forza del Maestro Iginio Massari sia con me!”

L’esperienza al fianco di Iginio Massari ha segnato profondamente il percorso di Simone Finetti a MasterChef All Stars Italia. Il concorrente vede infatti nello chef un “esempio per tutti” e non nasconde di aver fatto tesoro dei suoi preziosissimi consigli. “È stato un onore immenso conoscerla Maestro”, continua il concorrente nel messaggio condiviso sui social; poi formula la sua promessa, quella di non ripetere più gli errori commessi in passato: “Mi allenerò così tanto sui semifreddi al punto da farli bendato glielo giuro”. L’esperienza al fianco di Iginio Massari trova posto anche in vista della sua nuova avventura nel cooking show di Sky e, a pochi giorni dalla nuova puntata, l’aspirante chef scrive: “L’odore del podio è li ad un passo come un’erba aromatica. Speriamo bene, concentrazione… e che la forza del Maestro @iginio.massari sia con me!”. Il concorrente farà tesoro dei preziosi consigli del celebre pasticcere?

“Ho indossato questa giacca per la prima volta e non la mollerò facilmente”

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando era solo un giovanissimo ragazzo con in mano tanti sogni e poca esperienza. Simone Finetti oggi è infatti uno dei concorrenti più talentuosi di MasterChef all Star Italia e la sua crescita è sotto gli occhi di tutti: “Ricordo il Simone di allora. Oggi trovo un altro Simone con una capacità di mettere insieme gli ingredienti, anche quelli complicati, in una maniera pazzesca”, ha dichiarato chef Bruno Barbieri, ammettendo le straordinarie capacità culinarie del concorrente. Forte di questa consapevolezza, Simone non ha nessuna intenzione di mollare e sui social, a poche ore dalla puntata di questa sera, scrive: “Ho indossato questa giacca per la prima volta, la rivoglio e non la mollerò facilmente, rappresenta me stesso e rappresenta tutti voi, prepariamoci alla battaglia insieme…. ANDIAMO A PRENDERCI QUESTA FINALE!! E comunque andrà sarà una figata!”. Come se la caverà nella sfida ai fornelli più attesa della stagione?



