STEFANO CALLEGARO/ “Sto facendo il mio lavoro con continuità” (Masterchef All Stars Italia)

Stefano Callegaro, uno degli ex vincitori di MasterChef, torna nelle cucine del cooking show in occasione della finalissima di Masterchef All Stars in onda giovedì 10 gennaio dalle ore 21.15 in prima serata su Sky Uno. A sfidarsi saranno i finalisti Danny, Maradona, Michele, Rubina e Simone pronti a sottoporsi per l’ultima volta al giudizio di Bruno Barbieri, Antonio Cannavacciuolo e del giudice ospite Giorgio Locatelli. Tra gli chef chiamati ad affiancare i concorrenti rimasti in gara ci sarà Stefano Callegaro, vincitore della quarta edizione del popolare cooking show.

Stefano Callegaro, “Sto facendo il mio lavoro con continuità”

Durante una delle ultime interviste rilasciate, Stefano Callegaro ha raccontato a IlFattoQuotidiano.it: “Sto facendo il mio lavoro con continuità. Adesso sono una persona che vive grazie alla cucina in maniera professionale. Mi freno un po’ nel definirmi cuoco professionista per rispetto nei confronti di tutti quegli chef che si sono conquistati questo appellativo con anni di gavetta”. Dopo la vittoria del cooking show di Sky Uno non è stato facile visto che pochi giorni dopo il trionfo è stato accusato da Striscia La Notizia di non essere un cuoco amatoriale, ma bensì professionale. Accuse importanti che hanno coinvolto anni fa anche la casa di produzione Magnolia Spa, che arriva a fare causa allo stesso chef chiedendo indietro il montepremi di 100mila euro più di 10mila euro di penale. La vicenda si è conclusa presso il Tribunale di Milano con la vittoria di Callegaro: ” non vi sia nessun elemento da cui possa ritenersi che Stefano Callegaro … non fosse cuoco amatoriale” sentenzia il Tribunale condannando Magnolia al pagamento di 10mila euro più 13.400 euro di spese legali.

“La vicenda mi ha danneggiato”

Nonostante la causa contro Magnolia, Stefano Callegaro non ce l’ha con nessuno come ha raccontato a IlFattoQuotidiano: “Non ce l’ho con nessuno. Ci sta che Magnolia abbia deciso, davanti a determinate accuse, di fare chiarezza attraverso un organo competente. Il loro è stato un atto dovuto”. Riguarda il comportamento avuto dal tg satirico di Striscia La Notizia, che l’ha accusato a pochissimi giorni dalla vittoria, lo chef non ha rancori: “non ho niente da dire. Loro fanno televisione e la fanno a modo loro: va bene così. Hanno sostenuto delle cose, è stato dimostrato che non erano corrette. Succede, fine”. La vicenda ha però scosso la vita dell’ex campione di MasterChef: “è’ ovvio che mi abbia danneggiato e che mi abbia in qualche modo frenato, ma non mi sono mai nascosto e ho portato la mia faccia in giro per l’Italia”.

