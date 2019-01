TERMINATOR 2 – IL GIORNO DEL GIUDIZIO/ Su Rete 4 il film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 10 gennaio 2019)

NEL CAST ANCHE LINDA HAMILTON

Il film Terminator 2 – Il giorno del giudizio va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 10 gennaio 2019, alle ore 23.55. Una pellicola del 1991 scritta e diretta da James Cameron, è il seguito ufficiale del ‘Terminator’ ufficiale del 1984, uno dei classici della fantascienza moderna. Nel ruolo del ‘Terminator’ protagonista c’è sempre Arnold Schwarzenegger, con Sarah e John Connor interpretati rispettivamente da Linda Hamilton e da Edward Furlong. Robert Patrick ha il ruolo del T-1000, Danny Cooksey ha la parte di Tim, Castulo Guerra è Enrique Salceda, Earl Boen interpreta Peter Silberman, S. Epatha Merkerson ha il ruolo di Tarissa Dyson mentre Joe Morton ha la parte di Miles Dyson. Ma vediamo subito la trama del film nel dettaglio.

TERMINATOR 2 – IL GIORNO DEL GIUDIZIO, LA TRAMA DEL FILM

‘Terminator 2 – Il giorno del giudizio‘ è ambientato a metà degli anni Novanta dove Sarah Connor è rinchiusa in un manicomio, col figlio John sbandato e affidato a una famiglia. Sarah continua a profetizzare la fine del mondo per il 1997 e la situazione ha una svolta quando dal futuro arrivano due Terminator, un T-1000 in grado di assumere la forma di qualunque oggetto o essere con il quale venga a contatto e un T-800 incaricato di proteggere John Connor. Il T-800 e John riescono a liberare Sarah dal manicomio nonostante il tentativo del T-1000 di ucciderli, e nella fuga confermerà a Sarah lo scoppio della guerra nucleare per il 1997. Il principale responsabile degli eventi, secondo il racconto del T-800, è Myles Dyson, il direttore della Cyberdyne Systems Corporation che ha ricreato un esercito di Terminator dai primi rottami rilevati dalla sua società. Sarah decide dunque di cercare di cambiare la storia per evitare lo scoppio del terribile conflitto. I tre rintracciano Dyson e lo convincono a distruggere le sue tecnologie per il bene dell’umanità. L’arrivo della polizia e del T-1000 complica le cose, anche se la distruzione va a buon fine con il sacrificio dello stesso Dyson. Si arriva però allo scontro finale tra il T-800 e il T-1000 che sembra avere il sopravvento, finché non viene gettato in una vasca di acciaio fuso, l’unico modo per distruggerlo definitivamente. Danneggiato pesantemente, anche il T-800 si lascia cadere, perché la presenza di tecnologie dal futuro causerebbe in ogni caso lo scoppio della guerra nucleare. John piange per la morte dell’amico venuto dal futuro, ma la Guerra è sventata e Sarah capisce di poter cambiare il corso degli eventi, da lei creduti inesorabilmente già scritti prima di questa esperienza.

