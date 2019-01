Uomini e Donne / Anticipazioni: Lorenzo e Teresa preoccupati, l’annuncio della De Filippi (Trono Classico)

L’attesa è finita: finalmente oggi torna, su Canale 5, il trono classico di Uomini e Donne. Tronisti e corteggiatori tornano in studio per una puntata ricca di colpi di scena, a partire dai nuovi baci di Lorenzo Riccardi che, in studio, appare subito molto agitato. È proprio con lui che si ha inizio, visto che Maria De Filippi annuncia che il tronista ha deciso di incontrare sia Giulia Cavaglià che Claudia Dionigi. Quest’ultima è stata portata a conoscere la nonna del tronista, un gesto che lei apprezza moltissimo e che si conclude con un bacio dei due. La sorpresa arriva con l’esterna di Giulia che, come Claudia, il tronista bacia. Entrambe sono furiose, tanto che la Dionigi lo manda a quel paese e la Cavaglià sbotta: “Ma tu, quando ti guardi la mattina allo specchio, dico, non ti fai un po’ schifo?”

LA DECISIONE CHOC DI TERESA LANGELLA

Mentre gli animi tra Lorenzo Riccardi e le sue corteggiatrici si scaldano, a Uomini e Donne si va avanti col trono di Teresa Langella. La tronista è uscita con tutti e tre i suoi corteggiatori: in primis è andata a riprendere Antonio (che aveva lasciato lo studio nella scorsa puntata); ha poi trascorso una serata al pub con Kevin; infine c’è stata una bellissima e romantica esterna con Andrea Dal Corso, durante la quale è scattato anche un bacio. In studio, Kevin finisce al centro delle critiche perché, secondo Tina Cipollari e Antonio, è finto. Il vero colpo di scena arriva però quando Maria De Filippi annuncia che, nonostante la bellissima esterna fatta, Teresa ha deciso di eliminare Andrea. Cosa accadrà adesso?

