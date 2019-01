Uomini e Donne / Riccardo Guarnieri sente Noel e Roberta: le critiche e la reazione di Ida (Trono Over)

La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è ormai finita, ma il pubblico di Uomini e Donne continua a discuterne. Chi ha seguito il loro percorso prima al trono Over, poi a Temptation Island, ha imparato ad amare e apprezzare la coppia, nonostante i loro molti alti e bassi. Eppure, prima delle vacanze natalizie, l’annuncio della rottura – voluta in particolar modo da Riccardo – ha lasciato tutti senza parole. E se Ida ha deciso di non rimanere in studio e, anzi, tornare alla sua vita, Riccardo è invece rimasto ed ha già iniziato a sentire e frequentare altre dame. Una decisione che ha scatenato una serie di dure critiche da parte del pubblico di Uomini e Donne contro il cavaliere. In merito, Ida preferisce al momento non esprimersi. “Il primo passo non ti porta dove vuoi, ma ti toglie da dove sei. Buon 2019 a tutti” recita il suo ultimo post su Instagram, accompagnato ad uno scatto che la vede protagonista in tutta la sua bellezza.

PIOGGIA DI CRITICHE PER RICCARDO GUARNIERI

Ma è spulciando tra i commenti fatti all’ultimo scatto social di Riccardo Guarnieri, risalente allo scorso novembre, che diventa chiaro il pensiero del pubblico in merito al suo comportamento. “La fine di una storia ha bisogno di spiegazioni per far sì che la parte che non vuole mettere fine riesca a metabolizzare e a rassegnarsi almeno un po’. – esordisce un utente – Non solo sei stato bugiardo nel dire che fuori avevi altri interessi, ma anche nel metterti in gioco di nuovo a Uomini e Donne e po con chi?(non ne parliamo!!!)”. E ancora “Neppure il tempo di chiudere con Ida che già frequenti altre donne. Coerenza e rispetto zero” scrive un’altra fan del trono Over. Tuttavia, né da Riccardo, né da Ida arrivano repliche.

