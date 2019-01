Vincitore Masterchef All Stars Italia/ Chi è? I pronostici: Maradona grande favorito

Rubina Rovini, Michele Cannistraro, Maradona Youssef, Giuseppe Danny D’Annibale e Simone Finetti sono i finalisti di Masterchef All Star. Questa sera, giovedì 10 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno, si conclude l’edizione speciale del talent show culinario più famoso della televisione italiana che ha riportato nella famosa cucina i migliori concorrenti delle precedenti edizioni che non hanno vinto al primo colpo. Dei sedici concorrenti iniziali, solo cinque sono riusciti a strappare il pass per la finalissima. Questa sera, Rubina, Michele, Maradona, Danny e Simone dovranno tirare fuori tutto il loro talento per riuscire a portare a casa la vittoria e il premio da 100mila euro che sarà devoluto totalmente in beneficienza all’associazione Liberamensa che offre ai detenuti del carcere di Torino la possibilità di tornare a vivere e lavorare.

VINCITORE MASTERCHEF ALL STARS ITALIA: MARADONA GRANDE FAVORITO PER LA VITTORIA

Maradona Youssef è il grande favorito per portare a casa il titolo di vincitore di Masterchef All Stars. Quarto classificato nella quinta edizione nonostante l’indiscutibile talento, Maradona è riuscito comunque a realizzare il sogno di diventare uno chef professionista. Dopo la partecipazione a MasterChef, infatti, ha potuto affinare le proprie abilità lavorando per Bruno Barbieri. Successivamente ha aperto il suo ristorante in libano. Maradona è considerato dal pubblico uno dei migliori concorrenti ancora in gara a Masterchef All Stars. Anche per i giudici ha delle doti fuori dal comune a cui si unisce un carattere tranquillo e docile che lo aiuta nella gestione delle difficoltà. Anche Rubina Rovini, tuttavia, nonostante un carattere non facile, ha buone possibilità di vincere. Rappresentano gli outsider, invece, Michele, Danny e Simone. Maradona, dunque, sarà davvero il vincitore?

