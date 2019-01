Al Bano Carrisi si sbottona/ “Romina Power e Loredana Lecciso? Le donne più importanti della mia vita!”

Al Bano Carrisi è tornato a parlare di Loredana Lecciso e Romina Power. Intervistato tra le pagine del settimanale Gente, il leone di Cellino San Marco è tornato a parlare dei rapporti pacifici con le sue ex. “Romina e Loredana sono le donne più importanti della mia vita, ma i rapporti di coppia sono finiti lasciando il meglio di ciò che c’è stato. Dopo tanta tensione e tanto lavoro per scioglierla, con entrambe oggi ho un legame fatto di rispetto e dialogo. Valori che trasferisco ai ragazzi. Un’armonia che per me è un successo”, ha ribadito. Dopo avere confidato di volere lasciare il mondo della al bamusica ed appendere il microfono al chiodo, il cantante ha precisato che: “Ammetto che ho pensato che la mia carriera fosse al capolinea”. Ma poi: “Vivere senza cantare sarebbe stata mezza tragedia, mi sono state tolte tante cose nella vita ma anche la voce mi sembra troppo”. Poi ad ottobre qualcosa dentro lui è radicalmente cambiato: “A Mosca ho sostenuto quattro ore di prove e altrettante di concerto. Quella resistenza mi ha fatto capire che le cose si stavano rimettendo a posto”.

Al Bano parla della figlia scomparsa

Durante l’intervista tra le pagine del settimanale Gente, Al Bano Carrisi ha nuovamente parlato della scomparsa della figlia Ylenia. La ferita perennemente aperta della sua vita ed anche di quella dell’ex moglie Romina. La Power infatti, non si è mai definitivamente arresta a differenza del cantante che ha affrontato il dramma in modo razionale. “Romina e mia madre, invece, sostenevano che lei sarebbe ritornata. Romina lo pensa ancora… magari fosse così”, ha concluso. Al Bano e Romina si sono conosciuti e innamorati nel set del film “Nel sole”. Successivamente contro tutto e tutti (le rispettive famiglie non approvavano il loro legame), si sono sposati il 26 luglio del 1970 e, dopo le nozze hanno realizzato insieme notevoli hit di successo. Dal loro matrimonio sono venuti al mondo ben 4 figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Jolanda. La primogenita disgraziatamente è sparita nel nulla nella notte tra il 31 dicembre e 1° gennaio del 1994 mentre si trovava in vacanza a New Orleans.

