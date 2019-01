Amici 18/ Anticipazioni registrazione: classe stravolta? Due sfide immediate, Atene ancora a rischio

Amici 18 sta entrando ormai nel vivo. Oggi, dopo la lunga pausa natalizia, tutti gli allievi tornano in studio per registrare quella che è la puntata che andrà in onda domani, 12 gennaio, su Canale 5. Il nuovo speciale vedrà, infatti, una nuova sfida tra Sparta e Atene, le due squadre capitanate da Tish e Giordana. Ma la squadra della Angi, che finora non è mai riuscita a vincere, parte stavolta con un ulteriore svantaggio. A causa di un provvedimento disciplinare voluto dalla Celentano (Marco Alimenti è stato beccato col cellulare acceso nella scuola), la squadra Atene parte con 2 punti in meno (quindi -2). Una decisione che ha scatenato molto malcontento da parte dei ragazzi, già scoraggiati dalle continue sconfitte. Prima della nuova sfida a squadre, però, Maria De Filippi darà spazio ad alcune sfide immediate che potrebbero portare all’addio di più di uno degli allievi.

ALVISE CONTRO CASILLO E GIACOMO EVA: RUDY ZERBI HA DECISO

In settimana, infatti, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno presentato ai ragazzi alcuni aspiranti allievi, da loro personalmente scelti e voluti per la classe. Il prof di canto ha presentato agli allievi Alvise, ritenendolo un talento: “Mi piace il fatto che tu sia attuale e moderno. Apprezzo molto la tua scrittura. Ti poni molto bene e non risulti finto o costruito. Non sei mai troppo, ma allo stesso tempo sei tanto” ha fatto sapere Zerbi. Alvise sfiderà nello speciale di sabato uno tra Alessandro Casillo e Giacomo Eva, scelti proprio da Rudy in quanto secondo lui meno meritevoli di rimanere nella scuola rispetto agli altri. La Celentano ha invece presentato ai ballerini di Amici 18 non uno, ma due danzatori classici aspiranti al banco.

DUE SFIDE IMMEDIATE E UNA SOSTITUZIONE?

Il primo è Vincenzo Di Primo, vincitore del Premio di Losanna 2018 e grande talento della danza classica. Solo ieri, la maestra ha mostrato agli allievi della scuola un altro sfidante che si è così presentato: “Mi chiamo Rafael, ho 22 anni, studio danza classica e anche professionale. Studio nella scuola nazionale di arti, ho iniziato quando avevo 10 anni. Ho fatto anche danza moderna, neoclassica”. Il ragazzo viene dall’America e non parla italiano ma ha di certo mostrato ai ballerini di Amici di parlare molto bene col corpo. Due sfide immediate e una possibile sostituzione anticiperanno, quindi, la sfida a squadre tra Atene e Sparta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA