BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE/ Su Italia 1 il film con Ben Affleck (oggi, 1 gennaio 2019)

Italia 1 prevede per questo venerdì 11 gennaio a partire dalle ore 21,25 la messa in onda del film Batman v Superman: Dawn of Justice. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2016 dalla casa cinematografica della Warner Bros. in collaborazione con tantissime altre realtà del settore come nel caso della Atlas Entertainment. La regia è stata curata da Zack Snyder con soggetto scritto da Jerry Siegel, Joe Shuster, Bob Kane e Bill Finger mentre l’adattamento della sceneggiatura è frutto del lavoro di Chris Terrio e David S. Goyer. Nel cast sono presenti tanti attori piuttosto famosi come nel caso di Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Diane Lane, Jeremy Irons e Laurence Fishburne. Ma ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE, LA TRAMA DEL FILM

La città di Metropolis ha dovuto fare i conti con un tragico combattimento che ha visto da una parte Superman e dall’altra il terribile generale Zod arrivato da Krypton per conquistare il pianeta. Nonostante Superman riesca ad avere la meglio e quindi a salvare il destino del pianeta viene visto da una larga fetta di popolazione come una pericolosa minaccia nonchè principale responsabile della morte di tanti innocenti avvenuta durante gli scontri. Tra quanti non vedono di buon occhio Superman vi è il miliardario Bruce Wayne che a sua volta combatte i criminali sotto le mentite spoglie di Batman. Tra l’altro lo stesso Batman viene visto come una minaccia da Superman il quale non ne apprezza i modi di fare che ricordano i più classici giustizieri solitari al di sopra delle legge. Insomma tra i due supereroi inizia a nascere una antipatia che sta per sfociare in uno scontro che potrebbe essere devastante per il futuro del pianeta Terra. A margine di questo scontro vi è il giovane Lex Luthor proprietario di una potente azienda il quale incuriosito dalla vita di Superman e degli altri alieni giunti sul pianeta Terra, decide di creare una sorta di arma biologica per contrastare lo stesso Superman utilizzando delle rocce di kriptonite e soprattutto il corpo del generale Zod. I dissapori tra Batman e Superman diventano sempre più impellenti nel momento in cui Bruce Wayne riceve la visita dal futuro di Flash, altro paladino della giustizia dotato di straordinaria velocità, il quale lo avvisa che la possibile morte di Lois, la donna di cui Clarke alias Superman è da sempre innamorato, sarà motivo della improvvisa pazzia da parte del kryptoniano il quale diventerà una sorta di dittatore la cui mente sarà facilmente soggiogata da un potente essere che arriverà da un pianeta ubicato al di fuori del sistema Solare. Quindi Batman nonostante sia conscio di essere nettamente inferiore e Superman inizia a dargli da caccia per ucciderlo gettando così le basi per un terribile scontro finale nel quale farà la propria comparsa la potente arma ideata da Lex Luthor.

