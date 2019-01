Beatiful/ Anticipazioni 11 gennaio: Liam tra Bill e Steffy, a chi crederà?

Le emozioni di Beautiful non si fermano. Nonostante la vecchia guardia abbia ormai un ruolo marginale, i giovani protagonisti della soap opera americana continuano ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Dopo trent’anni dalla messa in onda dei primi episodi, Beautiful resta ancora una delle soap più viste in tutto il mondo. In attesa di vedere le puntate dedicate alla nascita e alla morte della figlia di Hope e Liam, gli episodi che stanno andando in onda ora in Italia, sono ancora incentrati sulla gravidanza di Steffy e sul rapporto tra Bill e Liam. Il primo, dopo essersi svegliato dal coma, ha accusato Ridge di aver tentato di ucciderlo, ma è stato davvero lo stilista a tentare di togliere la vita al padre di Liam? Proprio quest’ultimo, con il cuore diviso a metà, sta cercando di scoprire la verità, ma cosa accadrà davvero nella puntata odierna?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI: LIAM CREDE A BILL?

Liam è esattamente tra due fuochi: da una parte c’è la voglia di chiudere definitivamente il rapporto con il padre che, dopo essere andato a letto con Steffy, le ha anche chiesto di sposarlo e, dall’altro, non riesce a rinunciare al genitore. Nonostante non si fidi di lui, Liam sta cercando in tutti i modi di credere alla versione di Bill il quale, però, dopo aver accusato Ridge, di fronte alla richiesta del figlio di raccontargli esattamente il momento dell’attentato alla sua vita, mostrerà qualche incertezza. Liam, così, comincerà a credere che Bill non abbia raccontato totalmente la verità. Steffy, nel frattempo, non ha alcuna intenzione di arrendersi volendo recuperare il rapporto con il padre del bambino che aspetta.

LE NUOVE INDAGINI DI SANCHEZ

Chi è stato, dunque, a tentare di uccidere Bill Spencer? E’ stato davvero Ridge o qualcuno che tutti stanno ignorando? A tentare di scoprire la verità è il tenente Sanchez che, per portare a galla l’accaduto, porta avanti le sue indagini interrogando tutti quelli che hanno avuto un contatto con Bill e che potrebbero avergli fatto del male. Dopo aver indagato su Thomas e Sally Spectra, il tenente passa al setaccio anche tutti gli spostamenti di Quinn che, in passato, ha avuto diversi problemi con Spencer.



