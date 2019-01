Benedetta Rossi chi è?/ La food blogger più amata del web: ecco cosa preparerà stasera (Junior Bake Off 2019)

Benedetta Rossi sarà l’ospite speciale della seconda puntata di Junior Bake Off 2019. La celebre food blogger farà una torta tutorial e poi anche una prova base di consegne a domicilio. Buzzoole ha analizzato andamento di oltre 2.000 profili Instagram dedicati al cibo, decretando il profilo di Benedetta il primo in assoluto nel mondo dei food creator. Cuoca autodidatta e proprietaria di un agriturismo con il marito Marco, Benedetta ha aperto il suo canale YouTube nel 2009. Il suo profilo Instagram attualmente, segna oltre 21.000 interazioni per post. Intervistata da Corriere.it, ha raccontato così si “nasconde” dietro il fenomeno di “Fatto in casa da Benedetta”. Dopo la pubblicazione di tre libri di cucina ed un programma su Food Network (“Fatto in casa per voi”), Benedetta non si è assolutamente montata la testa, rimanendo genuina come sempre. La sua accogliente casa rurale si trova nel sud delle Marche, quasi al confine con gli Abruzzi: “Era abbandonata. Mi ero innamorata del grande albero che la domina e ho convinto il contadino a vendermela”.

Benedetta Rossi, Marco e Nuvola: il terzetto più dolce dei social

Insieme a Benedetta e Marco, vive anche il dolcissimo Nuvola, il loro inseparabile cane: “Un maschio, apparso sulla strada dal nulla che sembrava caduto dal cielo”, racconta. Benedetta Rossi compie le “magie” nella sua cucina, al fianco del marito che le dà una mano con le riprese e il montaggio video. “Non sono tecnologica, sono curiosa. Ci dicono che siamo specialisti della rete, ci definiscono social media manager e ci chiedono consulenze. Ma per noi è esattamente l’opposto. I tecnici del social si basano su algoritmi, noi affrontiamo i social come una comunità fatta di persone. È come quando fai parte di un club: devi essere educato, cercando di presentarti in modo vero, autentico. A differenza dei cuochi di Masterchef, vogliamo mettere a loro agio le persone”, ha raccontato al Corriere. La giornata di Benedetta si apre dalle 6.30, rispondendo alle notifiche ed i messaggi di Facebook ed Instagram. Almeno sette ore passate sui social e per fortuna: “abbiamo una ragazza che ci aiuta dalla Sardegna, risponde alle domande più tecniche e lascia a me quelle più personali e quattro food blogger che condividono con noi le ricette”.

Ecco come è nato Fatto in Casa da Benedetta

Benedetta Rossi confida anche di essere stata criticata perché considerata poco elegante: “Sono una ragazza normalissima. Non mi viene di definirmi youtuber, né food influencer, mi sento la vicina di social, pubblico quel che mi stimola. Sono una che condivide. Ho assorbito i modi di condivisione dal mondo contadino. Ti aiuti con il vicinato, se hai fatto la torta, porti la ricetta. Ho appreso metodo e costanza in laboratorio durante la specializzazione — dopo il liceo classico non avevo le idee chiare e ho deciso di laurearmi in biologia marina —. Sono abituata che se una cosa la comincio devo portarla a termine”. Senza il marito Marco, sostiene che non ce l’avrebbe fatta: “Siamo due artigiani del web”. L’amore tra loro è nato al maneggio dei genitori di lei ed insieme formano una squadra formidabile. Tutto è iniziato per gioco con lei che postava ricette su YouTube mentre lui viaggiava in America Latina e faceva prove da imprenditore sognando di aprire un albergo in Costa Rica. Poi il matrimonio alle Hawaii e la crescita del suo seguito: “Il ragazzo che ci aiutava da un punto di vista tecnico ci ha suggerito di non perdere una simile occasione. Ha registrato e creato il sito Fattoincasadabenedetta. Non fosse per lui…”. A questo punto attendiamo con ansia di poterla rivedere questa sera durante la seconda puntata di Junior Bake Off 2019 con Katia Follesa.



