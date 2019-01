Carolyn Smith lotta contro il tumore/ Video: “Oggi sono a Roma per una nuova sfida”

Carolyn Smith continua la sua lotta contro il cancro. I fan continuano a seguirla con affetto e in tv quando prende parte a Ballando con le stelle come giudice e il sostegno sicuramente non le manca nemmeno da parte della famiglia e degli amici, fatto sta che per lei la lotta continua e proprio poco fa, con un video postato su Instagram (che potete vedere cliccando qui), ha annunciato di essere a Roma per un’importante novità che annuncia scrivendo: “Una nuova sfida. #radioterapia #tatuaggi #smile #tac 🇬🇧A new Challenge #radiotherapy #cancersucks #fuckcancer”. Non è stato un finale di anno positivo per lei e anche questo inizio non sembra dei migliori anche se continua a sfoggiare un grande sorriso sia in tv che sui social dove, tappa dopo tappa, racconta la sua malattia e la sua lunga lotta soprattutto adesso che il tumore è tornato a far paura. Proprio lo scorso novembre, sempre con un filmato social, Carolyn Smith aveva annunciato: “Che barba, che noia, che barba! Brutta notizia: il tumore era 8mm adesso è 12mm. Buona notizia: sta morendo ma non è ancora morto!”.

UN INIZIO 2019 NON FACILE PER LA SMITH

La forza di lottare non le manca e anche oggi, nelle storie Instagram, ha rivelato che inizierà la radioterapia a Roma proprio dal 16 gennaio prossimo e che oggi si sottoporrà ad una Tac e ad altri controlli prima di iniziare il trattamento vero e proprio. Come se questo non bastasse, proprio nei giorni scorsi la Smith ha dovuto affrontare un altro dolore, la morte del suo amato Labrador Alex al quale ha dedicato un post sempre su Instagram per annunciare la brutta notizia e digli addio nel migliore dei modi: “Oggi ho perso una parte della mia anima. Ti amo per sempre. RIP. I lost part of my soul today. Alex. I will always love you. RIP”. I fan e noi tutti speriamo che questo 2019 possa portare un po’ di sollievo alla coreografa e che questo sia il premio per il suo forte sorriso. Ecco di seguito il video postato poco fa su Instagram:





