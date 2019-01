CHI VUOL ESSERE MILIONARIO/ Anticipazioni 11 gennaio: riparte la scalata al milione

Dopo il grande successo ottenuto con le prime quattro puntate della nuova edizione di Chi vuol essere milionario?, tornato in onda in occasione dei 20 anni dalla nascita del format con 4 prime serate sulla rete ammiraglia Mediaset, oggi, venerdì 11 gennaio, in prima serata, canale 5 trasmette la prima delle nuove quattro puntate del famoso game show condotto da Gerry Scotti. Nuovi concorrenti tenteranno la scalata al milione di euro rispondendo alle domande poste dal conduttore che diventeranno sempre più difficili. Con le quattro puntate del 2018, canale 5 ha ottenuto ottimi ascolti, ma questa sera, dovrà vedersela con la nuova edizione di Superbrain – Le supermenti che, nelle scorse edizioni, ha sempre portato a casa ascolti importanti. La sfida tra Gerry Scotti e Paola Perego, dunque, si preannuncia davvero interessante: chi vincerà tra i game show e la trasmissione dedicata alle menti più brillanti?

CHI VUOL ESSERE MILIONARIO: CHI VINCERA’ OGGI?

Questa sera riparte la scalata al milione di euro. Tra tutti i game show, Chi vuol essere milionario? è sicuramente uno dei più amati dal pubblico. Per portare a casa il premio più alto messo in palio dal game condotto da Gerry Scotti, sarà necessario rispondere ad una serie di domande su vari argomenti. Se, inizialmente, le domande sono abbastanza semplice, diventano sempre più difficili mentre si scala la piramide. Per tentare di portare a casa il milione di euro, i concorrenti hanno a disposizione diversi aiuti. Oltre ai classici “50 e 50” e “Chiedilo al pubblico” ci saranno “Chiedilo a Gerry” e “Chiedilo al tuo esperto in studio”. E’ stata, invece, eliminata la famosa telefonata a casa. Chi, dunque, si metterà alla prova questa sera? Sarà uno studente, un professionista o una casalinga? Lo scopriremo a partire dalle 21.25.

