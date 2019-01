CLAUDIO BISIO/ Da Sanremo 2019 a cacciatore di talento: “Il mio? Muovere le orecchie” (Italia’s Got Talent 9)

Claudio Bisio torna al tavolo dei giudici di Italia’s Got Talent, in partenza le audizioni questa sera su Tv8 e Sky Uno. Da quando il talent show è approdato a Sky nel 2015, Bisio ha sempre fatto parte della giuria insieme a Frank Matano. Al fianco dei due comici da quest’anno non ci saranno più Nina Zilli e Luciano Littizzetto, ma Mara Maionchi e Federica Pellegrini: “Quando mi anno detto che sarebbero state Federica e Mara ho subito pensato: ‘Ne vedremo delle belle!’. Ma cedevo si trattasse di Federica Moro, ex Miss Italia, e Mara Caibo, ex Miss Venezuela”, ha scherzato Bisio sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Per i suoi colleghi giudici, Claudio Bisio ha un grand rispetto e se potesse gli ruberebbe qualche talento: “A Frank l’atleticità, a Federica l’irriverenza e a Mara la pazienza”. Il suo talento segreto? “So muovere le orecchie. E ho poteri telepatici”.

Claudio Bisio sul palco di Sanremo 2019

Non solo Italia’s Got Talent per Claudio Bisio. Dal 5 febbraio il comico sarà al fianco di Claudio Baglioni e Virginia Raffaele sul palco del Teatro Ariston per le cinque serate del Festival di Sanremo. “In qualità di dirottatore artistico ho pensato di chiamare fratello sole e sorella luna, Claudio Bisio e Virginia Raffaele”, ha detto Baglioni, durante la conferenza stampa, presentando i due comici. Bisio si è detto entusiasta all’idea di lavorare con Virginia Raffaele: “Le diversità tra me e Virginia sono palesi, non ho mai lavorato con lei non vedevo l’ora di farlo. Avremmo dovuto fare Zelig insieme poi non è successo, temevo che fosse un po’ arrabbiata con me”. La bella Virginia ha risposto definendolo “un mostro, artisticamente parlando”.

