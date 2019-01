Federica Panicucci/ Dichiarazione a Marco Bacini a Mattino5: “Richard Gere o Bogart? Meglio il mio compagno”

Qualcuno parla di matrimonio entro l’anno, altri hanno ormai capito che Federica Panicucci ha completamente perso la testa per il suo Marco Bacini ma se c’era ancora bisogno di una prova, sappiate che è arrivata oggi in conclusione di una strana puntata di Mattino 5. Il programma di Canale 5 ha chiuso in bellezza una settimana ancora un po’ triste per via delle vacanze finite e della tv ancora un po’ in pausa ma sicuramente quella di oggi è stata una puntata scoppiettante in cui non sono mancate le risate, i doppi sensi e le battutine e tutto perché si è ripartiti proprio dalle dichiarazioni che nei giorni scorsi hanno indignato le donne, ovvero quelle dello scrittore francese Moix sulle cinquantenni. Emanuela Tittocchia e gli altri ospiti si sono affannati alla ricerca del motivo di certe dichiarazioni e di certe scelte ma alla fine è Luca Giurato che mette in mezzo la conduttrice al grido di “Tu, bellissima donna, preferisci il fascino di Richard Gere o di Bogart?”. La pronuncia ha lasciato un po’ a desiderare ma non la risposta della Panicucci: “Ti rispondo così, io preferisco il fascino di Marco Bacini“.

ARRIVANO LE NOZZE?

Il suo compagno è spesso dietro le quinte di Mattino 5, e non solo, visto che la accompagna praticamente ovunque per sostenerla e tifare con lei. Spesso in chiusura, lo vediamo pronto a portare via la sua bella biondina ma oggi è lei che gli ha fatto questo regalo, questo conferma la grande armonia del momento e la voglia di arrivare presto all’altare? Proprio nei giorni scorsi i due sono stati protagonisti del Capodanno in diretta a Bari e poi sono volati a Parigi dove hanno passato insieme qualche romantico giorno ed è proprio nella città dell’amore che potrebbe essere arrivata la proposta di matrimonio. In particolare, la stessa conduttrice su Instagram ha mostrato un grosso brillante al dito scrivendo: “Benvenuto 2019, il nostro anno speciale”. Tutto confermato quindi?

