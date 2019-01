Federica Pellegrini, giudice/ “Arrivasse la persona giusta, gli presenterei i miei” (Italia’s Got Talent 9)

Federica Pellegrini è pronta a debuttare fuori dalla piscina: questa sera, venerdì 11 gennaio, su Sky Uno e Tv8 la campionessa olimpica farà la sua prima apparizione come giudice di Italia’s Got Talent, insieme a Claudio Bisio, Frank Matano e Mara Maionchi. Intervistata dal settimanale Oggi, Federica ha confermato che Tokyo 2020 sarà la sua ultima Olimpiade e in merito alla possibilità di dedicarsi a tempo pieno al mondo dello spettacolo, ha detto: “Sono ancora molto concentrata sul nuoto. Ma devo dire che la tv mi piace: a patto che siano progetti di qualità come Italia’s Got Talent”. Federica, che a fine dicembre si è messa la collo la cinquantesima medaglia della sua carriera, ha rivelato di non essere un giudice “spietato”: “Mi sono scoperta meno severa di quanto aspettassi. Ma molto dipende dal fatto che il livello delle performance è davvero alto”. Per quanto riguarda i suoi colleghi, Federica ha espresso molta ammirazione per tutti: “Mara Maionchi e Lodivca Comello sono due grandi professioniste. Frank Matano e Claudio Bisio sono stati birichini al tavolo, ma prodighi di consigli dieto le quinte”.

Federica Pellegrini, in attesa della persona giusta

Dopo la fine della sua lunga relazione con Filippo Magnini – ora felicemente impegnato con Giorgia Palmas – Federica Pellegrini è single. La nuotatrice ha le idee molto chiare sul suo uomo ideale, che dovrebbe assomigliare all’attore australiano Chris Hemsworth: “I belli e spiritosi esistono, tutto sta nel trovarli”. Durante l’intervista a Oggi Federica Pellegrini ha anche dichiarato di sentirsi adesso pronta a mettere su famiglia: “Arrivasse la persona giusta, gli presenterei i miei genitori come ideale a cui tendere”. Nei mesi scorsi si era parlato di un flirt con Alberto Tomba, ma durante l’intervista la campionessa di nuoto ha smentito le voci definendole “un gossip, inventato di sana pianta” e che tra lei e l’ex campione di sci c’è stata solo una grande risata dopo aver letto gli articoli su di loro. In attesa di trovare l’uomo della sua vita, Federica Pellegrini si prepara a debuttare in tv: sarà da medaglia d’oro?

