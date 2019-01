Federica Spano/ Lite con Andrea Cerioli a Uomini Donne: “Sono sicuro che non sei il tipo per me!”

Anche la nuova puntata di Uomini e Donne ha inizio in modo molto movimentato. Si riparte con il trono di Andrea Cerioli che ha avuto due esterne abbastanza caotiche. La prima è quella con Federica Spano, durante la quale c’è stata una forte liti proseguita, poi, nello studio di Uomini e Donne. Andrea lamenta che lei fosse ancora arrabbiata con lui 5 giorni dopo essersi visti in studio, ma Federica tiene a chiarire di non essere un robot: “Non è che io e te ci vediamo fuori. Io per cinque giorni con chi ho parlato? A me dopo 5 giorni non mi era passata!” sbotta la corteggiatrice. Ma, di fronte al suo comportamento, Andrea è lapidario: “Per quanto mi riguarda, la nostra conoscenza finisce qui. Sono sicuro che tu non sia il tipo giusto per me”, conclude. Federica lascia allora lo studio. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Federica Spano e lo scontro con Andrea

Federica Spano sembrerebbe avere fatto breccia nel cuore di Andrea Cerioli, uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. La bella corteggiatrice romana, infatti, è stata da subito notata dall’ex tentatore di Temptation Island Vip al punto da organizzare con lei ben due esterne fuori. L’arrivo della ragazza ha così rivoluzionato il parterre delle corteggiatrici del Cerioli dove tra tutte c’è anche Arianna Cirrincione. Per il pubblico del dating show e gli stessi opinionisti del programma tra queste due ragazze potrebbe esserci la futura scelta dell’ex concorrente del Grande Fratello. Durante le ultime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne, Federica Spano ha dovuto assistere al bacio tra Andrea Cerioli e la “nemica” Arianna Cirrincione

Il bacio tra Andrea Cerioli e Arianna

Una scena che la corteggiatrice romana non ha affatto gradito replicando immediatamente al tronista. Poi Federica dopo aver visto l’esterna vissuta con Andrea lo ha zittito dicendo che oramai quei momenti trascorsi insieme non avevano più alcun valore. Andrea Cerioli, infatti, nelle precedenti puntate aveva deciso di fare una bella sorpresa alla corteggiatrice romana andandola a trovare a casa. Quale occasione migliore per trascorrere del tempo insieme? L’idea del Cerioli è stata molto apprezzata da Federica che, dopo aver visto l’esterna con Arianna e il bacio, si è sentita giustamente presa in giro. Nonostante il bacio con l’altra corteggiatrice in tanti credono che il feeling tra Andrea e Federica sia molto più speciale. In particolare anche Gianni Sperti è convinto che ci sia maggiore complicità tra Federica e il tronista piuttosto che con Arianna. Una cosa è certa al momento Andrea Cerioli è diviso tra Arianna e Federica e bisogna ammettere che sta riuscendo alla grande a non far trasparire minimamente chi sia la sua preferita!

Andrea Cerioli su Federica e Arianna

Ma come pensa Andrea Cerioli delle sue due corteggiatrici? Ecco cosa ha dichiarato poco prima delle vacanza al settimanale Uomini e Donne Magazine: “Federica è una ragazza espansiva e schietta, mentre Arianna sta molto più sulle sue, è più riservata. Dovrò trovare la chiave giusta per riuscire ad approfondire queste conoscenze. Mi dispiace che, durante queste settimane di festa, ci potremo vivere di meno. Mi sarebbe piaciuto condividere con loro pare di questo periodo natalizio. Per me già due volte a settimana in cui vedersi sono poche, figuriamoci così”. Quale sarà la sua scelta? Non resta che continuare a seguire il programma per scoprirlo!



