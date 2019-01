Francesco Chiofalo, come sta dopo l’operazione al cervello/ Video, l’amico: “guarda cosa ti sei…”

Come sta Francesco Chiofalo dopo 48 ore dalla delicata operazione al cervello per la rimozione del tumore? Dopo ore di attesa per la famiglia e gli amici, Francesco torna a sorridere sui social e lo fa in una serie di storie pubblicate su Instagram dall’amico Alessio Bruno con cui ha condiviso l’avventura nel villaggio di Temptation Island. Con un vistoso cerotto sulla testa, Francesco Chiofalo sfoggia il migliore dei sorrisi di fronte alla telecamera dell’amico che ironizza sulla situazione sdrammatizzando il tutto. “Guarda che ti sei dovuto inventare per arrivare ad un milione di follower. Alla fine però ci sei riuscito. Ti voglio bene”, dice Alessio Bruno. Francesco, prima lo manda a quel paese e poi aggiunge: “grazie per essere venuto, sei un grande”. Intorno a Chiofalo, in queste ore, non ci sono solo i parenti, ma anche i tantissimi fans che, dopo averlo sostenuto sui social, hanno scelto di dimostrargli l’affetto che nutrono per lui recandosi anche al San Camillo di Roma dove è attualmente ricoverato.

FRANCESCO CHIOFALO, IL RITORNO SUI SOCIAL

Superata la fase più delicata post operazione, Francesco Chiofalo ha rassicurato i fans tornando anche sui social. Sul profilo Instagram dell’ex protagonista di Temptation Island, infatti, la famiglia che sta gestendo tutta la situazione, ha pubblicato la prima foto di Francesco scattata nel letto del reparto di neurologia dell’ospedale San Camillo di Roma dove è ricoverato. Per Chiofalo, le ultime settimane del 2018 non sono state affatto facili come ha più volte dichiarato sui social. Circondato dall’affetto di amici e parenti, però, ha cercato di non abbattersi e di tirare fuori tutta la sua forza per vincere la battaglia più grande. Tantissimi i messaggi di sostegno ricevuti da personaggi famosi che, pur non conoscendolo, hanno deciso d’incoraggiarlo. Chi, invece, è stata travolta da una vera bufera è stata l’ex fidanzata Selvaggia Roma che avrebbe scritto un commento choc per poi rimuoverlo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA