Francesco Monte e Giulia Salemi/ Amore a gonfie vele: il sondaggio con i fan, ecco i nomignoli più curiosi

Tra Francesco Monte e Giulia Salemi la storia d’amore procede a gonfie vele. Proprio ieri in coppia, hanno presenziato al fianco di altri vip all’evento Pitti Immagine direttamente da Firenze come tradizione vuole. Durante le sfilate, l’ex tronista di Uomini e Donne e l’influencer sono stati sommersi dagli estimatori, specie dopo averli visti tanto affiatati ed in sintonia. Successivamente, i due sono ricomparsi suoi social postando uno scatto insieme. “My Partner in Crime”, ha scritto la modella persiana. La stessa fotografia è stata postata anche dal tarantino ma ha accompagnato il tutto dalla scritta “Noi” in inglese ed un cuore rosso. I due dopo la fine del Grande Fratello Vip, hanno proseguito in maniera ottimale la loro relazione, mostrando oltre all’affinità, anche passione, coinvolgimento ed amore. Dopo i primi dubbi della rete quindi, sempre più utenti social cominciano a seguire Francesco Monte e Giulia Salemi, proprio per la simbiosi e l’attrazione che dimostrano di avere in maniera reciproca. Per questo motivo la coppia, ha conquistato una lunga serie di estimatori proprio nell’ultimo periodo.

Monte-Salemi: amore a gonfie vele tra nomignoli e “montepre-cotte”

Dentro la Casa del Grande Fratello Vip Francesco Monte aveva mostrato di avere un caratterino niente male, cercando di frenare i facili entusiasmi di Giulia Salemi. Una volta fuori dal gioco invece, le cose sono cambiate e la coppia ha anche confessato di non avere più litigato una volta lontani dalle telecamere del programma che li ha visti insieme. Anche ieri, ospite di Mattino Cinque, la persiana ha confidato: “Abbiamo aspettato di uscire dalla Casa per ufficializzare la nostra storia. Siamo molto innamorati”. Poi ha svelato anche un aneddoto divertente: “Appena l’ho conosciuto gli ho raccontato che al liceo ero cotta di lui e che il mio ragazzo dell’epoca mi lasciò proprio per questo”. “Vi ricordate tutti i nomignoli che ci siamo dati io e Fra nella Casa? Vediamo se ve li ricordate tutti”, ha chiesto Giulia agli estimatori tramite le Stories di Instagram. Il sondaggio ha entusiasmato così tanto i fan, che la risposta è stata immediata. Tra i nomignoli più simpatici? “Sciarpina, Topolona, Topolina, Piccola nutria, Rocky, Stalker, Cavalla, Hamtaro, Patatino, Frency, Francisco Cliff…”.

