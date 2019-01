Gigi Buffon e Ilaria D’Amico/ Dopo le vacanze tra Parigi e Milano: l’amore “pendolare” con il vento in poppa

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico hanno trascorso le vacanze natalizie con parenti e amici a Traschietto. Il settimanale Gente ha avuto modo di beccare la coppia in “ritiro”. Ed infatti, se alcuni calciatori hanno preferito trascorrere le vacanze invernali in mete “bollenti” e paradisiache come le Maldive, Buffon ha scelto di rimanere in Italia. E così, ha raggiunto le montagne toscane, dove il portiere che gioca nel Paris Saint-Germain possiede una casetta isolata che condivide con la compagna Ilaria D’Amico e i figli. Tra le pagine della rivista, la coppia è stata paparazzata all’uscita dalla Chiesa. Gigi è apparso sorridente portando in braccio l’ultimo arrivato, il piccolo Leopoldo Mattia. Ilaria invece ride di gusto mentre chiacchiera con i parenti di Buffon. Nel piccolo paesino toscano, la coppia è ormai di casa e con il team al completo di amici, parenti e figli hanno trascorso le festività natalizie, divertendosi come non mai.

Buffon-D’Amico: amore “pendolare” con il vento in poppa

Terminate le vacanze di Natale, per Gigi Buffon e Ilaria D’Amico è nuovamente tempo di tornare a fare i pendolari in amore. Ed infatti lei vive e lavora a Milano e lui abita e gioca a Parigi. Qualcuno però, ipotizza le nozze a breve, almeno entro l’anno. Nonostante la vita della famiglia Buffon-D’Amico si svolga spesso in città differenti, la coppia riesce sempre ad organizzarsi per il meglio. La giornalista sportiva per esempio, beccata lo scorso ottobre tra le pagine di “Chi” in compagnia del piccolo Leopoldo Mattia è apparsa indaffarata a coccolarlo nel parco della metropoli lombarda. Prima gli ha comperato un palloncino a forma di cavallo e poi l’ha preso amorevolmente in braccio per fargli ammirare le anatre nello stagno e riempirlo di baci. Ilaria vive a Milano con il piccolo e Pietro (il primogenito). A Torino invece, abitano invece gli altri due figli di Buffon, David Lee e Louis Thomas, avuti dalla ex moglie Alena Seredova.

