Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne/ “Sono tornata a casa: non vedo l’ora di raccontarvi tutto”

Giulia De Lellis è tornata sul luogo del delitto. La famosa influencer, sempre più amata e seguita dai fans, infatti, è tornata a Uomini e Donne, il programma che le ha fatto vivere la bellissima storia d’amore, oggi finita, con Andrea Damante e che le ha permesso di conquistare quella popolarità che, con il tempo, è diventata sempre più grande. Giulia non ha mai rinnegato la sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi ringraziando, ogni volta che c’è stata l’occasione, non solo la conduttrice, ma anche tutta la sua squadra per averle dato la possibilità di stravolgere la sua vita. Il ritorno nello studio dove è iniziata la rivoluzione privata e professionale di Giulia ha provocato nella De Lellis una grande emozioni al punto che l’ex corteggiatrice ha voluto condividere tutto con i suoi followers attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram. «Sono tornata nella casa di tutti i cuori d’Italia a fare un saluto, ma anche una chiacchierata molto, molto bella e interessante. Poi vi dirò, vi diremo. Sono andata da delle persone che mi stanno troppo a cuore e non vedo l’ora di raccontarvi tutto», ha fatto sapere Giulia De Lellis.

IL TRONO CLASSICO IN PRIMA SERATA: LA GRANDE OCCASIONE DI GIULIA DE LELLIS

Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne per il debutto in prima serata del trono classico. Come ha annunciato Raffaella Mennoia su Instagram, le registrazioni delle puntate che andranno in onda in prima serata su canale 5 sono già iniziate. Ad oggi, non si sa ancora quale sarà la data dello speciale appuntamento che, a quanto pare, avrà come padrone di case due grandi protagoniste della trasmissione. Oltre a Giulia De Lellis, infatti, dovrebbe esserci anche Gemma Galgani. Il trono classico serale dovrebbe essere dedicato alle scelte dei tronisti. Al momento, sul trono, ci sono Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Teresa Langella, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. I primi tre sono quelli più vicini alla scelta della persona con cui cominciare una storia d’amore. Giulia De Lellis, dunque, dopo aver vissuto in prima persona l’emozione della scelta, è pronta a raccontare quelle altrui.

