Isola dei Famosi 2019/ Cast e naufraghi: Abdelkader Ghezzal si unirà a Marina La Rosa in Honduras?

Facciamo insieme il punto sull‘Isola dei Famosi 2019 che partirà il prossimo 24 gennaio, come confermato sui social dalla conduttrice Alessia Marcuzzi, e che vedrà Alba Parietti ed Alda D’Eusanio come opinioniste in studio. Le tre “A” così la bella biondina ha commentato la squadra che da lunedì si occuperà della conduzione e delle opinioni sui naufraghi e sul cast che è già pronto a partire per l’Honduras. Ma proprio su questo punto tutto sembra ancora molto vago. Molti settimanali e siti web hanno annunciato da tempo i nomi dei possibili concorrenti ma solo in queste ore stanno arrivando le conferme ufficiali e le sorprese potrebbero non mancare a cominciare dal “no” dei medici alla partenza di Jeremias Rodriguez che si è rotto il polso proprio nei giorni scorsi e adesso rischia di rimanere in Italia. Domani il bell’argentino sarà a Verissimo per dire la sua sulla partenza e lanciare un ultimo appello alla produzione, cadrà nel vuoto?

Abdelkader Ghezzal nel cast dell’Isola dei Famosi 2019?

Confermata anche la presenza di Marina La Rosa. Quella che per tutti è rimasta nell’immaginario come la “gatta morta” della prima edizione del Grande Fratello è di fatto la prima naufraga ufficiale dell’Isola dei Famosi 2019. A fare il suo nome ci ha pensato ieri sera Alessia Marcuzzi durante la puntata di Mai Dire Talk. Lo stesso Parpiglia ha confermato il nome della siciliana ma l’attenzione di tutti è ancora sul possibile bomber che troverà posto sull’aereo in partenza per l’Honduras. Dopo tanti nomi italiani, in queste ore è venuto a galla il nome di Abdelkader Ghezzal. Il calciatore potrebbe essere il secondo annuncio ufficiale visto che, a quanto pare, un altro nome verrà fatto domani durante la puntata di Verissimo. Sarà proprio lui il bomber di cui tutti parlano? Lo scopriremo solo nelle prossime ore sui social e in tv dove gli annunci certamente fioccheranno.

