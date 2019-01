Jane Alexander seminuda accende il web/ Foto, “La dignità non esiste”: la replica dell’attrice asfalta l’hater

Jane Alexander ha postato uno scatto artistico su Instagram, scatenando l’ira funesta degli haters. L’ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, ha condiviso una fotografia dove appare seminuda, scatenando enormi critiche. Successivamente, dopo avere ricevuto una serie di commenti poco graditi, ha deciso di intervenire in prima persona. La foto postata dall’attrice, leggendo la didascalia, appare un omaggio insolito proprio agli ex concorrenti del reality show. “Oggi foto un pochino osé. – ha esordito Jane per poi continuare – E diciamocelo, sono una che nella vita osa abbastanza, mi pare”. Poi la compagna di Elia Fongaro ha proprio parlato della Casa, confidando di sentirne la mancanza: “Con casa c’era anche una famiglia. Strana, e più che altro non scelta da noi, ma quale famiglia lo è, alla fine? Mi mancano tanto, chi più e chi meno, e a volte sogno di rientrare e rivivere tutto (…)”. Per gli utenti della rete, la fotografia è apparsa inopportuna, perché considerata molto “forte” e fuoriluogo.

Jane Alexander asfalta una hater sul web

Jane Alexander è stata attaccata per avere condiviso l’immagine dove compare seminuda. Una follower, con estremo disappunto ha commentato: “E queste sono le pseudo “vip” che non hanno nulla da raccontare e per rimanere a galla si devono spogliare! La dignità non esiste più e il buon Elia invece di mostrarsi disgustato che ogni persona è libera di vedere la sua compagna nuda, esordisce con “me cojoni “…..ormai l’imbarazzo non esiste più…mostrarsi nude è il massimo che sanno fare. Che orrore”. Questo commento fin troppo violento e personale, non è andato giù all’attrice che prontamente ha replicato: “Ho fatto la modella per anni e continuo a fare scatti fotografici per lavoro, diletto, passione quello che vuoi. Qui su Instagram ho vari tipi di foto tra le quali varie in cui mostro il mio corpo”. Per Jane infatti, gli scatti postati non sono mai volgari oppure osceni: “Mi piace farmi fotografare. Su questa avresti potuto commentare l’eccessiva magrezza, e ci stava. Ma questa storia che le attrici non possono o lo fanno solo per farsi notare è vecchia e bigotta e pure un pochino stupida. Come ultima cosa finché posso farlo e il corpo e la voglia me lo permetteranno lo farò”. Utente asfaltata, non c’è altro da dire…





