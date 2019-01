JENNIFER CASULA, CHI È? / Uomini e Donne: dopo Nicolas Bovi e Stefano Laudoni, alla corte di Ivan Gonzalez

Neppure il tempo di scendere le scale di Uomini e Donne che Jennifer Casula ha conquistato il tronista Ivan Gonzalez. Del resto come resistere a cotanta bellezza? La corteggiatrice da quando è arrivata negli studi televisivi del seguissimo dating show di Canale 5 ha attirato l’attenzione non solo del pubblico, ma anche del bel tronista spagnolo che l’ha subito scelta per un’esterna. La blogger ed influencer sin da subito si è dichiarata per Ivan Gonzalez visto che in passato ha incontrato più volte Andrea Cerioli in diversi locali di Bologna. La bella Jennifer non ha nascosto di essere rimasta piacevolmente colpita dall’ex tentatore di Valeria Marini a Temptation Island, che di contro risposta ha subito fatto degli apprezzamenti sulla giovane ragazza.

Chi è Jennifer Casula

Classe 1998, Jennifer Casula è nata a Bologna. E’ alta 1,70 e in passato ha studiato per diversi anni danza e hip hop. Oltre alla danza, è una grande appassionata di cavalli e ha alle spalle diversi concorsi di bellezza. Tutto è cominciato nel 2013 quando ha partecipato a Miss International. Poco dopo ha vinto la fascia di Miss Cinema e nel 2016 ha partecipato a Miss Italia nel Mondo. La bella emiliana è una fashion blogger ed influencer e sui social sono tutti pazzi di lei! Su Instagram è seguita da 175 mila follower con cui condivide scatti di vita quotidiana, ma anche estrapolati dai vari servizi fotografici. In passato la bella corteggiatrice è stata legata a Nicolas Bovi, ex fidanzato di Beatrice Valli (vecchia conoscenza del programma di Maria De Filippi). Poi ha avuto un flirt con Stefano Laudoni, ex compagno di Valentina Vignoli.

Jennifer Casula a Uomini e Donne

Dopo aver partecipato a diversi concorsi di bellezza, anche per Jennifer Casula è arrivato il momento di farsi conoscere all’interno di Uomini e Donne, il seguissimo dating show del pomeriggio di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. L’influencer è arrivata per corteggiare Ivan Gonzalez e durante la prima esterna ha raccontato un lato inedito della sua vita. Jennifer, infatti, ha confidato al tronista spagnolo di aver vissuto un’infanzia difficile. Più di tutto ha pesato l’assenza del padre, una figura rimpiazzata in parte dalla madre che l’ha aiutata in tutto. Jennifer, infatti, si è perfino commossa parlando della sua vita privata e ricordando l’infanzia; un momento davvero commovente che ha toccato nel profondo anche lo stesso Ivan che può condividere con la corteggiatrice un’infanzia ugualmente difficile. Non resta che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprire come procederà la conoscenza tra i due!



