Jeremias Rodriguez, Verissimo/ “L’Isola dei Famosi 2019? Voglio partire!”: ma il fratello di Belen è fuori…

Jeremias Rodriguez partirà per L’Isola dei Famosi 2019? Ospite domani a Verissimo con Silvia Toffanin, il fratello di Belen avrà modo proprio di parlare della brutta caduta in montagna. Dopo l’incidente infatti, questo spiacevole imprevisto potrebbe seriamente costargli la partecipazione all’adventure game in partenza dalla fine del mese. Nel talk show in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, l’ex gieffino ha raccontato dell’infortunio accaduto nel corso delle vacanze natalizie. “Spero di diventare ancora un naufrago. Stavo sciando e per evitare una bambina sono caduto e mi sono rotto il quinto metatarso. Il medico dice di aspettare un mese, ma io voglio andare in Honduras. Ho chiesto io di andare lì e voglio anche vincere l’Isola, perché penso che sia il reality giusto per me. Adesso – aggiunge tra il serio e lo spiritoso – mi tolgo il gesso che è una cosa che non si dovrebbe fare. Voglio partire ma non dipende da me”. L’argentino prenderà quel volo in direzione Honduras? Staremo a vedere!

Jeremias Rodriguez fuori dal cast de L’Isola dei Famosi

Nel frattempo nelle ultime ore, proprio in riferimento al cast dell’Isola dei Famosi 2019, si sono ufficializzati alcuni dettagli. Ed infatti sono state confermate proprio da Alessia Marcuzzi, le opinioniste dello show. Faranno da spalla in studio: Alba Parietti e Alda D’Eusanio, un duetto che già sta facendo impazzire la rete. Confermata anche Marina La Rosa come prima naufraga ufficiale e Filippo Nardi nel ruolo di inviato. Tornando a Jeremias Rodriguez, riguardo alle potenziali voci che vorrebbero la sorella Belen contraria alla sua partecipazione al programma, ha ribadito: “Se dobbiamo credere a ogni cosa che scrivono…la mia famiglia mi appoggia su qualsiasi cosa io voglia fare. È sempre stato così e lo sarà anche in futuro”. Oltre al brutto incidente in montagna, per il clan Rodriguez non è esattamente un bel momento. Papà Gustavo infatti, alcune settimane fa ha “perso la testa”: “Siamo umani, lui purtroppo ha ricevuto una notizia molto dolorosa e ognuno cerca di risolvere i problemi come può. Altrimenti saremmo tutti felici, ma la verità è che non è sempre così. L’unica cosa che possiamo fare noi è stargli vicino ed è quello che stiamo facendo. Andiamo avanti, i nostri genitori ci sono sempre stati accanto, ora tocca a noi”. Nonostante Jeremias nella sua intervista sia rimasto sul “vago”, il buon Fabiano di BitchyF, ha rivelato in esclusiva che Jeremias Rodriguez non andrà all’Isola dei Famosi.

