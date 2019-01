JESSICA SIMPSON/ Foto, piedi gonfi e la cantante chiede aiuto su Instagram: “Qualche rimedio?”

Jessica Simpson è alla sua terza gravidanza. La cantante di “Irresistible” in queste ore ha pubblicato una foto dei suoi piedi gonfi con una breve didascalia: “Any remedies?! Help!!!!” (Qualche consiglio? Aiuto!!!!)”. Una richiesta di aiuto da parte della cantante ed attrice americana in attesa del suo terzo bambino. Le gravidanze lo si sa non sono cosa facile e la bella Jessica sembrerebbe soffrire proprio come Kim Kardashian di piedi gonfi causata dagli effetti della ritenzione idrica che comporta un gonfiore degli arti inferiori. Diversi follower hanno risposto al grido d’aiuto della 38enne cantante, alcuni consigliandole di andare quanto prima da un medico!

Piedi gonfi per Jessica Simpson

Purtroppo Jessica Simpson dovrà convivere con i piedi gonfi ancora per un pò. La cantante e star americana oramai non ne può più al punto da arrivare a pubblicare una fotografia in primo piano del suo piede gonfissimo e chiedere aiuto! C’è poco da fare, visto che la cantante è alla sua terza gravidanza in attesa di una bella bambina. Ad annunciare la bella notizia è stata proprio la Simpson pubblicando un annuncio su Instagram e dicendo: “Non potremo essere più felici”. La bambina è la terza figlia della star americana sposata con Eric Johnson, ex campione di football, con cui ha avuto i piccoli ace Knute di 5 anni e Maxi Drew di 6 anni. La cantante ha voluto condividere questa bellissima notizia con tutti i suoi fan e follower pubblicando una foto dei suoi figli intenti a giocare con dei palloncini con su scritto “Surprise” (Sorpresa). La sorpresa non era altro che l’annuncio della sua terza gravidanza: “Questa piccola bimba ci renderà una famiglia di cinque persone. Non potremmo essere più felici“. Si è verificato così il miracolo sperato dall’artista americana che, durante un’intervista rilasciata alla stampa americana, aveva parlato di una possibile nuova gravidanza come di un vero e proprio miracolo!!





