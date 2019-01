Junior Bake Off Italia 2019/ Diretta ed eliminati: ospite Benedetta Rossi di “Fatto in casa da Benedetta”

Dopo il grande successo ottenuto dalla prima puntata, oggi venerdì 11 gennaio, in prima serata su Real Time, va in onda la seconda puntata di Junior Bake Off, l’edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno, dedicata totalmente ai piccoli pasticceri che si sfidano per portare a casa il titolo di miglior pasticcere amatoriale junior. Oltre al talento dei più piccoli, a rendere interessante il reality, è la simpatia di Katia Follesa, perfettamente a suo agio nel panni di padrona di casa. Le puntate si svolgono sotto il tendone di Villa Bagatti Valsecchi di Varedo, ambientato questa volta nella magica soffitta di Mary. A giudicare i dolci preparati dai piccoli pasticceri, invece, sono Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio. Per animare l’avventura dei più piccoli, anche questa settimana, non mancherà l’ospite speciale. Questa sera ci sarà Benedetta Rossi, la regina delle ricette tutorial del blog Fatto in casa da Benedetta che, su Instagram, conta quasi un milione di followers.

JUNIOR BAKE OFF ITALIA: LE PROVE

Anche i concorrenti di Junior Bake Off 2019, esattamente come i protagonisti dell’edizione adulta, quest’anno vinta da Federico De Flaviis, in ogni puntata, devono affrontare sfide molto complicate. Nella scorsa puntata, nella Prova Creativa, i concorrenti hanno dovuto preparare una Torta Bella Dentro. Fuori è un rettangolo anonimo, dentro c’è una chitarra disegnata. In due ore di tempo, i piccoli pasticceri hanno così preparato una torta che, all’interno, rispecchi la propria idea di bello, ricoperta di pasta di zucchero bianca. Nella Prova tecnica, invece, hanno preparato la Torta di mele della nonna di Clelia. I pasticceri hanno preparato il dolce senza l’uso di bilance e mezzi moderni dosando gli ingredienti con bicchierti e cucchiai. Quali prove, invece, dovranno affrontare questa sera?

I CONCORRENTI

Dopo l’eliminazione di Alessandro e Chiara, in gara sono rimasti Chiara, Nicola, Sara G., Pietro, Sara A., Samir, Beatrice e Antonio. Tra tutti, nel corso del primo appuntamento, si è già messo in luce Pietro, argentino, che si definisce bello dentro e fuori ed è già stato eletto dal pubblico come il personaggio del programma. Sara A., invece, rappresenta la parte romantica per il suo amore per le stelle.Molto sicura di sè, invece, è apparsa Nicole che, di fronte alla prova tecnica della scorsa settimana, ha detto: “Per me che sono una bambina che ha imparato a leggere a 4 anni questa ricetta non è difficile”.



