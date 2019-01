Mara Maionchi/ Ospite a Guess my age e giudice a Italia’s Got Talent 9: “Posso dare giudizi di pancia!”

Mara Maionchi, dopo aver concluso con il successo la sua seconda edizione come giudice di X Factor con la vittoria di Anastasio (lo scorso anno aveva vinto con Lorenzo Licitra), torna dietro il tavolo per scovare i talenti più incredibile del nostro paese. La discografica debutta come giudice di Italia’s Got Talent, al via questa sera su Sky Uno e Tv8. Mara è stata molto contenta quando le hanno chiesto di prendere parte al talent show: “Il programma mi piace e qui sono più libera di esprimere giudizi di pancia, perché non ho la responsabilità di un percorso. Mi godo le performance come se fossi nel pubblico”, ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni. Al sua fianco al tavolo dei giudici ci saranno i due veterani Frank Matano e Claudio Bisio, e la new entry Federica Pellegrini. Se potesse Mara ruberebbe un talento ai suoi colleghi: “La concentrazione e la forza di volontà di Federica, la professionalità di Claudio e la velocità di Frank: pensavo di essere veloce di battuta ma lui porta la cosa a un livello inafferrabile”. Invece, come noto, il “talento segreto” di Mara Maionchi è la storia: predilige le casate europee e i fatti della Seconda Guerra Mondiale.

Mara Maionchi ospite di Guess my age

Questa sera, venerdì 11 gennaio, prima di Italia’s Got Talent, Mara Maionchi sarà ospite di Enrico Papi nel game show “Guess my age“. La discografica dovrà aiutare il concorrente della puntata indovinare l’età di 7 sconosciuti. Come nella versione tradizione senza vip, i concorrenti hanno a disposizione 6 indizi nelle prime 6 manche: La Canzone, un brano musicale uscito lo stesso anno di nascita dello sconosciuto; il Vip, la foto di un personaggio famoso che ha la sua stessa età; il Ricordo, il racconto di una aneddoto della sua vita; la Cronaca, un fatto di attualità che ha segnato il suo anno di nascita; lo Spettacolo, un evento del mondo dell’intrattenimento accaduto in quella stessa data; e lo Zoom, la possibilità di scrutare lo sconosciuto più da vicino. Sicuramente le conoscenze storiche di Mara Maionchi potrebbero aiutare il concorrente!

